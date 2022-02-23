惠理基金：避險情緒高漲　黃金現光芒

俄羅斯與烏克蘭緊張局勢不斷升級，美國白宮更預計，俄羅斯有很大機會對烏克蘭出兵，避險情緒持續高漲下，資金湧入黃金避險，金價更一度重上每安士1,900美元關。雖然美國聯儲局緊縮政策如箭在弦，但預期高通脹及地緣政治將會抵銷前者的影響，黃金仍能繼續發揮避險作用。

踏入2022年，地緣政治成為市場關注話題，除中美博弈外，俄烏局勢亦反映俄羅斯與北約陣營的關係已陷入僵局。美方早前更宣布加派3,000名美軍進駐波蘭，兩大陣營戰火一觸即發，為原本已相當緊張的市場情緒火上加油，令股債匯掀起波動。高估值的科技股再次成為資金拋售對象，並湧向價值型股份及黃金等資產避險。

通脹持續高企，環球資金早於1月份開始流入黃金避險。世界黃金協會最新的數據顯示，今年1月份全球黃金交易所買賣基金(ETF)錄得27億美元(約210.6億港元)的淨流入，達到46.3噸，為去年5月以來最高，主要受北美及歐洲基金持倉增加所帶動。

世界黃金協會在1月19日發布的2022年黃金市場展望，指去年和今年的黃金走勢相類似，主要是好淡的基本因素並存。儘管加息會對金價造成負面影響，根據過去歷史，加息的負面影響有限，反而高通脹和股市調整或對黃金的避險需求增加，黃金消費和央行增加黃金儲備為金價提供長期支持。

該展望特別提到美國過去的加息周期中，聯儲局的實際行動往往未有如言論般「鷹」派，而且黃金通常在聯儲局緊縮周期的第一次加息後表現較好，以及金價在高通脹時期往往表現強勁。世界黃金協會在1月28日的另一份報告中指，去年黃金需求量增長10%，至4,021噸，當中去年第四季全球黃金需求按年大幅增加接近50%，數據為近10季度以來最高水平，亦帶動金價於第四季度表現強勁。

俄羅斯為全球第3大產油國，更是半導體原材料出口大國之一，市場憂慮若俄國下令入侵烏克蘭，會對原油、晶片原材料及國際糧食的供應中斷，加上全球經濟正在復甦，對相關物品的需求持續上升，在供不應求的情況下，令供應鏈瓶頸持續惡化。美國各地又出現嚴寒天氣，油價今年以來持續上揚，布蘭特期油更曾見每桶100美元，油價持續高企勢必令通脹進一步惡化，黃金一向作為傳統的抗通脹工具，油價急升，對金價而言實屬強而有力的利好因素。

總括而言，在政治局勢緊張及高通脹下，虛擬貨幣及高估值股份等風險資產持續遭拋售，整體金價走勢正處於易升難跌的格局。技術上，金價已經再次突破前浪頂1,882美元，應有力企穩1,900美元上方水平。

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