陳樂怡：利淡因素多　港股宜觀望

俄羅斯與烏克蘭局勢緊張，市場憂慮俄羅斯若遭西方國家加大制裁，將會影響石油及天然氣供應，歐洲首當其衝。同時，油價進一步飆升料會加劇通脹壓力，令到投資者對美國加快加息的預期升溫。

地緣政治局勢緊張，為環球股市帶來下行風險，投資者避險情緒高漲，港股雖然估值不高，沽壓相對較輕，但亦難獨善其身。

至於個股推介方面，內地穩增長須靠基建發力，利好建材需求，加上基建建材行業為潛在的「兩會」政策受惠者，有望成為短線催化劑。供應方面，據報內地正敦促主要國有鋼鐵企業加快和拓展併購，以提高行業集中度，增加未來鐵礦石談判的議價能力。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)