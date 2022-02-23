陳樂怡：利淡因素多 港股宜觀望
2022年02月23日 08:45
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內地穩增長下，利好鋼材需求。
俄羅斯與烏克蘭局勢緊張，市場憂慮俄羅斯若遭西方國家加大制裁，將會影響石油及天然氣供應，歐洲首當其衝。同時，油價進一步飆升料會加劇通脹壓力，令到投資者對美國加快加息的預期升溫。
地緣政治局勢緊張，為環球股市帶來下行風險，投資者避險情緒高漲，港股雖然估值不高，沽壓相對較輕，但亦難獨善其身。
內地外賣平台被勒令下調餐飲商戶服務費，縱使並非針對美團(03690)單一企業，但市場負面反應激烈，擔心新一輪的監管風暴，以至科企龍頭需要進一步對小微企業讓利。內外利淡因素夾擊下，投資者宜採取觀望態度，因政治消息反覆，後市難測，若然恒指未能盡快重新企穩於23,500點之上，後市或轉而考驗1月低位22,709點。現時的投資策略，宜優先考慮高派息、低估值股份，包括銀行、電訊、建材等板塊。
至於個股推介方面，內地穩增長須靠基建發力，利好建材需求，加上基建建材行業為潛在的「兩會」政策受惠者，有望成為短線催化劑。供應方面，據報內地正敦促主要國有鋼鐵企業加快和拓展併購，以提高行業集中度，增加未來鐵礦石談判的議價能力。
在需求預期回暖，配合行業併購活動加快，業界落實減碳，淘汰落後產能，競爭格局有所改善，建議收集鞍鋼股份(00347)，集團2022財年預測市盈率僅4倍，股息率逾9厘，目標價4.75元，止蝕價3.5元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)