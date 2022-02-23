中信銀行(國際)重推「還息不還本」　與香港抗疫

【營業資訊】疫情曠日持久，中信銀行(國際)一直肩負社會責任，為客戶及市民紓憂解困。針對本港爆發的第5波疫情，母公司中信銀行及中信銀行(國際)聯合捐出11,500份抗疫物資，同時宣布重推「還息不還本」等多項抗疫紓困措施，與香港攜手對抗「疫」境。

中信銀行(國際)董事長楊毓本周二(22日)已代表兩行聯合送出11,500份抗疫物資，包括1,500盒口罩及10,000份快速測試套裝予深水埗居民、清潔工及保安員等前線工作人員，並交由立法會議員鄭泳舜代表接受，稍後透過民建聯深水埗支部盡快安排發放。

此外，該行亦重推及延長多項措施，為客戶緩解財務壓力，以解燃眉之急。其中之一，是重推早前提供的按揭「還息不還本」計劃，由即日至12月31日，已供款1年或以上且還款紀錄良好的合資格按揭客戶，可就其住宅(包括香港房屋委員會資助出售單位)、工商物業或車位的按揭貸款申請延期還本，為期6個月，期滿後可按情況申請續期6個月，即最多12個月只需繳付利息。

至於有關「私人貸款及信用卡費用及逾期利息豁免」的紓困措施，同樣是由即日至12月31日，私人貸款客戶可申請豁免逾期還款利息及自動轉帳退回或退票手續費。信用卡客戶亦可就其信用卡及信用卡貸款申請豁免逾期費用、財務費用及自動轉帳退回或退票手續費。