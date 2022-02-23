港股守23500點　美團反彈6%　中銀香港捱沽

港股高開近百點後一度倒跌20點，惟恒生指數23,500點有支持，暫回升過百點，於23,600點水平上落。國企指數及科技指數齊升逾50點，主板成交500億港元。

科網股反彈撐市，美團飆6.2%，是表現最佳藍籌，已貢獻恒指近百點。京東集團升近3%；阿里巴巴及騰訊升0.9%；小米集團升0.7%。至於今日公布業績的網易逆市跌2%。

金融股個別發展，滙豐控股彈2.5%，逼近58元關。旗下恒生銀行一度再跌3.2%，低見144.2元，暫回升0.1%；中銀香港跌近4%，是表現最差藍籌。另外，友邦保險及中國平安跌0.4%；工、中、建三大內銀股跌0.3%至0.6%。

港府擬收緊防疫措施，地產股受壓。新世界發展、新鴻基地產、長實、恒基地產及領展跌0.7%至1.5%。

【09:20】港股回穩 滙豐彈2% 阿里巴巴跌1%

港股連日急跌後，周三(23日)開市略為反彈，恒生指數升97點或0.42%，報23,617點；國企指數高開33點或0.4%，報8,304點；科技指數升8點或0.16%，報5,234點。

滙豐控股反彈2.5%支撐大市，開市報57.85港元；友邦保險、中國平安及香港交易所跌0.1%至0.4%。

大型科網股個別發展，網易跌3.2%；阿里巴巴跌1.2%；騰訊跌0.5%；美團反彈0.5%；小米集團升0.9%；京東集團升1.7%。