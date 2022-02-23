注意！滙豐所有零售分行由3月5日起逢周六暫停服務

滙豐銀行宣布，由3月5日(星期六)起，所有零售分行會於星期六暫停服務，直至另行通知。有關安排是因應現時香港新型冠狀病毒的情況不斷變化，滙豐為客戶提供銀行服務的同時，亦採取預防措施，以保障員工及客戶的健康與安全。

另外，由於有職員確診感染新冠病毒，11家分行由即日(23日)起暫停服務，直至另行通知。

●文咸東街商業客戶服務中心-上環文咸東街35-45號；

●柴灣分行-柴灣宏德居B座地下1-11號舖；

●德輔道中分行及卓越理財中心-德輔道中141號中保集團大廈；

●香港總行大廈分行、商業客戶服務中心及卓越理財中心-中環皇后大道中1號滙豐總行大廈3、5、6樓及地庫；

●希慎廣場滙豐財富管理中心-銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場33樓；

●葵芳分行及卓越理財中心-葵芳新都會廣場地下153-160號舖；

●旺角分行、商業客戶服務中心、卓越理財中心及中小企中心-旺角彌敦道673號地庫、高層地下、1樓及2樓；

●海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心-尖沙咀廣東道5號海洋中心三階351-60號；

●將軍澳中心分行及卓越理財中心-將軍澳唐德街9號將軍澳中心2樓202及203號舖；

●西貢分行-西貢親民街西貢花園9-10號；

●窩打老道分行及卓越理財中心-何文田窩打老道71號。

有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。