【高盛推介】港交所業績前點部署？
2022年02月23日 10:42
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於周四(24日)公布業績的香港交易所近日表現受壓，周二(22日)急挫2.9%跌穿420港元水平，周三(23日)早段則低開約0.4%後整固，現報418.4元，微升0.1%，表現落後大市。
受惠於港股去年總成交額達創新高，及港股通成交活躍，市場料港交所2021年純利料介乎123.65億至134.79億元，按年升7.5%至17.2%。2021年收入及其他益料介乎208.95億至215.41億元，按年升8.9%及12.3%。券商普遍給予看好評級，目標價最高590元。
觀察個股輪證資金流向，近期資金積極兩邊部署，認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約970萬元。認沽證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約290萬元。
牛熊證方面，牛證及熊證於周二亦繼續獲資金流入，當中牛證有約80萬元，並分布在400元以下收回價的產品。周二流入熊證的資金有約310萬元，並較集中在465元收回區域的產品。
投資者如看好，需留意股價回調至低位，令不少產品變得價外，且業績後引伸波幅有機會回落，部署可留意貼價中期選擇，減低波幅影響。認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的港交購(17325)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低面值港交購(21110)。牛證方面的遠牛選擇可留意港交牛(66727)及遠牛(59289)，與現價有約35及65元收回距離。
港交購17325，行使價455.2元，2022年5月24日到期，實際槓桿11.8倍，全場少數460元以下行使價的貼價條款，高沖值，受波幅影響較低。
港交購21110，行使價474.08元，2022年5月27日到期，實際槓桿12.9倍，480元行使價以下最高槓桿、低面值。
港交牛66727，收回價380元，行使價378元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高，2023年到期，適合長綫部署。
港交牛59289，收回價350元，行使價348元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
港交沽18839，行使價404.68元，2022年5月26日到期，實際槓桿8.5倍，貼價、低街貨。
港交熊69775，收回價480元，行使價482元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，近60元收回距離遠熊。
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