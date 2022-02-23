預算案：兩方面支持企業　寬減利得稅及非住宅物業差餉

港府在新一份預算案中推出支援企業方案，主要在兩方面，包括緩解企業經營壓力，以及為企業周轉提供協助。

在緩解經營壓力方面，建議如下：

1、寬減2021/2022課稅年度百分之百的利得稅，上限為1萬港元，全港15.1萬家企業受惠。有關扣減會在2021/2022課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少12億元；

2、寬減2022/2023年度4季的非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5,000元為上限，其後2季以每戶每季2,000元為上限。估計涉及43萬個非住宅物業。政府收入將減少34億元；

3、寬免2022/2023年度的商業登記費，讓150萬名業務經營者受惠。政府收入會減少30億元；

4、繼續減收非住宅用戶75%的應繳水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為2萬元及1.25萬元，為期8個月至今年11月底，25萬個非住宅用戶受惠。政府收入將減少6.8億萬元；

5、由今年10月起，延長豁免/寬減現行34類政府收費，為期12個月，惠及多個行業，包括航空、海事、物流、零售、飲食、漁農、建造以至旅遊及娛樂業等。政府收入將減少約17億元；以及

6、繼續寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用，為期6個月至今年9月底。同一時期內，應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲得全額租金寬免。政府收入將減少14億元。

在協助企業周轉方面，決定將「中小企融資擔保計劃」下所有信貸擔保產品的申請期，延長1年，至到2023年6月底。該計劃下的「百分百擔保特惠貸款」亦會進一步優化，每家企業最高貸款額由18個月僱員薪金及租金的總和提高至27個月，上限由600萬元，增加至900萬元，最長還款期由8年延長至10年。

此外，亦已經要求金管局通過「銀行業中小企貸款協調機制」，再次延長「預先批核還息不還本計劃」6個月到今年10月底。同時，金管局和銀行業也會提供選項，讓企業可以選擇在一段較長的時間償還部分本金。有關安排亦適用於「中小企融資擔保計劃」下的貸款。

另外，為協助中小企出口商更容易取得銀行出口融資，香港出口信用保險局(信保局)計劃在今年3月試行推出「出口信用擔保計劃」，為保戶的出口融資作最高70%的信貸擔保，擔保額以5,000萬元為上限。另外，為鼓勵出口商承接海外買家的更大訂單，信保局將在今年下半年推出「彈性賠償率」安排，提升他們的保險保障，預計惠及約2,400個保戶。

至於個人方面，去年推出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」協助了不少市民，決定將申請期延長1年至明年4月底。最高貸款額由借款人在職期間平均每月收入的6倍增加至9倍，上限由8萬元提升至10萬元。計劃下的最長還款期亦將由6年延長至10年，而還息不還本的安排則由12個月延長至18個月。另外，金管局與貸款機構會進一步增加計劃的靈活性，盡量協助疫情下收入大幅減少的人士。