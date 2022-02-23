「未來基金」增加100億元　正落實中港跨境金融科技操作細節

財政司司長陳茂波在新一份預算案中稱，2年前在預算案宣布在「未來基金」撥出部分款項，成立一個名為「香港增長組合」的投資組合，投資於「與香港有關連」的項目，目標是鞏固香港作為金融、商貿和創科中心的地位，長遠提升香港的生產力和競爭力。政府去年已任命8家基金經理作為普通合伙人進行策略性的投資。

為培植一些較成熟及具潛質的企業，貢獻香港經濟，會進一步把「未來基金」對「香港增長組合」的分配增加100億港元，當中50億元會用作成立一個新的投資基金—「策略性創科基金」，並會邀請科技園公司和數碼港物色對香港具有戰略價值的科技企業，以及可以豐富創科生態的投資機會。

至於另外50億元則用作成立聚焦大灣區投資機會的「大灣區投資基金」。在國家支持下，大灣區將會是未來區域經濟發展的主要動力之一，發展前景亮麗。隨着香港與大灣區其他城市的聯繫越趨緊密，通過投資助力區內不同優勢行業的發展，除了為區內發展增添動能外，亦為香港帶來經濟和社會收益。

另外，有關金管局與中國人民銀行於去年10月簽署諒解備忘錄，同意通過「聯網」方式，構建「一站式」平台讓內地及香港符合條件的金融機構及科技公司，就其跨境金融科技項目於兩地進行同步測試。現時，超過10間本地銀行已有意使用該平台。金管局正與人民銀行落實平台的操作細節。

至於，去年預算案宣布「商業數據通」計劃，目標推出時間為今年底。計劃進展良好，多間銀行在項目研究及試行時，已運用多種商業數據，成功向中小企客戶批出總額逾9億元貸款。金管局會研究引入更多商業數據源，以擴充商業數據通的功能，並豐富以數據為本金融服務的生態圈。同時，政府亦會研究讓金融機構在企業授權的情況下能夠從不同政府部門以電腦可讀格式取得其在政府部門的數據，並會優先處理有助中小企申請金融服務的數據。