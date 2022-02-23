1月止70家公司循新制度上市　融資額逾5700億

港府在新一份預算案中稱，證券市場在過去1年繼續蓬勃發展。2021年香港股市平均每日成交額達1,667億港元，較2020年上升29%；首次公開招股集資額近3,300億元，全球排名第4，繼續是環球主要的上市平台。

港股交投及市值的增加，主因之一是過去幾年實施了一系列改革，提升香港市場的競爭力，包括容許「同股不同權」架構的新興及創新企業上市；容許未有收入或盈利的生物科技公司在香港上市，並便利合資格發行人在香港作第二上市。

截至1月底，共有70家公司循此新制度上市，融資金額逾5,700億元，佔同期總集資額近一半。新經濟企業目前已佔香港股市總市值超過20%。其中，有48家為醫療健康和生物科技公司，他們的融資額合共逾1,100億元，令香港成為亞洲最大、全球第2大的生物科技融資中心，帶動香港生物科技生態圈快速全面發展。

今年1月，在平衡了確保上市公司質素、投資者保障及市場發展等考慮下，港交所推出特殊目的收購公司(SPAC)上市制度，容許經驗豐富而信譽良好的SPAC發起人物色新創企業作為併購目標，扶植富有潛力的新興企業通過非傳統首次發行的方式上市，為香港引入一個全新的上市路徑。

在市場發展方面，考慮到一些從事先進技術且具規模的科技企業需要大量資金投入研發，但卻未有盈利和業績支持，證券及期貨事務監察委員會(證監會)和港交所正檢視主板的上市規則，研究在充分顧及相關風險的情況下修訂上市條件配合有關集資需求。