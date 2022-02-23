繼續「派糖」！港府擬下年度發行不少於150億元iBond

財政司司長陳茂波在新一份預算案中稱，計劃在下年度發行不少於150億港元的通脹掛鈎債券(iBond)，以及不少於350億元的銀色債券，為市民特別是長者提供回報穩定的投資選項。另計劃在下年度繼續發行零售綠債，金額不少於100億元。

他表示，香港是規模最大的離岸人民幣市場，未來會探討進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道，繼續推動離岸人民幣產品發展，包括在港發行更多元化的人民幣理財產品和債券。

由證監會、港交所及金管局成立的工作小組，已完成容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價的可行性研究，提出詳細的實施建議。工作小組將展開籌備工作，並與內地監管當局和相關機構協商。政府將會提供配套，例如寬免有關市場莊家交易的股票買賣印花稅，以提高人民幣計價股票的流通量。我們亦正與內地監管當局探討優化「粵港澳大灣區跨境理財通」措施，例如逐步放寬額度，擴大可投資產品範圍，增加參與機構數目，完善銷售安排等。

另外，有關2018年推出政府綠色債券計劃以來，至今已成功發行超過70億美元等值、以環球機構投資者為對象的綠色債券，包括發行長達30年期的美元綠債和20年期的歐元綠債，兩者都是亞洲地區政府的首次，亦為香港的債券市場蓬勃發展建立了重要的參考基準。而深圳市政府在香港成功發行人民幣綠債，為大灣區利用香港市場進行綠色融資提供了牽頭和示範作用，並進一步強化香港作為離岸人民幣樞紐和綠色金融中心的功能。今年會繼續發行總值約45億美元等值的綠色債券。

至於去年推出的「綠色和可持續金融資助計劃」廣受業界歡迎，至今已批出超過50宗申請，涵蓋各類綠色和可持續債務工具，其中不少是資助與綠色和可持續貸款相關的外部評審費用。為支持企業進行綠色融資，會把計劃下申請外部評審費用資助的最低貸款額門檻由2億元降至1億元。