【高盛推介】友邦逆市回調 資金趁低吸納好倉
2022年02月23日 12:15
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周二(22日)急挫約3.8%，失守85港元關口，周三(23日)早段低開後跌幅略擴大。現報84.65元，跌約0.4%。友邦將於下月11日公布業績，有券商料友邦2021年新業務價值將增長14%，重申「買入」評級，目標價103元。
中國平安自本年初起由55元水平抽升，日前更挑戰70元大關，及後回落至65元水平整固。現報64.25元，微跌約0.3%。
觀察個股輪證資金流向，友邦周二急挫吸引資金趁低吸納，當中認購證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約430萬元。牛證於周二繼續獲資金流入，有約30萬元，並較集中在80元收回區域的產品。認沽證於本周一(21日)及周二共錄得約120萬元資金流入。周二部署熊證的資金主要沽出獲利。
平保方面，則見周二資金趁低轉向吸納好倉，認購證錄得約740萬元資金流入。牛證於周二獲資金轉向流入，有約130萬元，並較集中在55至57元收回區域的產品。周二部署熊證的資金亦主要沽出，並有部分轉倉至70元收回區域的產品。
投資者如看好友邦，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨友邦購(22693)。貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨友邦購(19987)。低面值選擇可留意屬長期的友邦購(27795)。牛證方面可留意屬近牛的友邦牛(51987)，與現價有約5元收回距離。
友邦購22693，行使價99.9元，2022年4月26日到期，實際槓桿14.6倍，高槓桿、低街貨。
友邦購19987，行使價97元，2022年6月8日到期，實際槓桿11.1倍，貼價、低街貨。
友邦購27795，行使價90.95元，2022年9月23日到期，實際槓桿6.8倍，低面值、長期。
友邦牛51987，收回價80元，行使價79.4元，換股比率100，槓桿比率14.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
友邦沽12479，行使價80元，2022年12月21日到期，實際槓桿4.4倍，貼價、低街貨。
友邦熊64925，收回價95元，行使價95.6元，換股比率100，槓桿比率7.6倍，近10元收回距離熊證。
投資者如看好平保，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的平安購(24056)。價外選擇可留意屬中期的低街貨平安購(25174)。牛證方面可留意屬遠牛的平安牛(69878)，與現價有約8元收回距離。
平安購24056，行使價72.83元，2022年5月10日到期，實際槓桿10.1倍，高槓桿。
平安購25174，行使價80.93元，2022年7月26日到期，實際槓桿8.3倍，價外、中期、低街貨。
平安牛69878，收回價57元，行使價56.4元，換股比率100，槓桿比率7.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
平安沽21983，行使價56.55元，2022年11月23日到期，實際槓桿3.9倍，貼價、中長期、低街貨。
平安熊62437，收回價70元，行使價70.6元，換股比率100，槓桿比率9.8倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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