預算案：按證公司擬發4.5億美元基建融資證券化產品

財政司司長陳茂波在新一份預算案中稱，香港金融市場與內地的互通互動不斷加深和擴闊。「債券通」南向交易和「粵港澳大灣區跨境理財通」在去年9月相繼推出。「滬港通」和「深港通」的範疇持續擴展，交易額大幅增長。兩地交易所在去年底已就將交易所買賣基金(ETF)納入互聯互通標的達成共識，ETF互聯互通可望盡快落實。作為風險管理工具的「A股指數期貨合約」亦已在去年順利推出，會探索開拓更多風險管理產品。

他表示，為鞏固香港作為基建融資中心和國家「一帶一路」倡議的首選海外融資平台的重要角色，香港按揭證券公司將於年內研究落實基建融資證券化先導計劃。據計劃，預期將於下年度在機構市場發行總值達4.5億美元的基建融資證券化產品，供投資者選擇。一方面讓本地基建融資市場更蓬勃多元，同時把市場的資金引進高質素基建項目。

另外，在去年預算案提出，就進一步吸引家族辦公室來港營辦檢視相關稅務安排。經與資產管理業界了解並研究相關安排後，他建議就單一家族辦公室所管理的合資格家族投資管理實體提供稅務寬免，並會盡快就詳細建議諮詢業界。目標是在今個立法年度向立法會提出修例建議，預計相關安排將自2022至2023課稅年度起生效，相信建議會提升香港作為家族辦公室樞紐的吸引力，豐富香港的資金池，並為金融業界及其他專業界別創造更多商機。