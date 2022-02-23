樓市減辣！8成按揭樓價上限升至1200萬　千萬豪宅可借9成

財政司司長陳茂波在新一份預算案中稱，多年來政府一方面遏抑投資和投機需求，另一方面盡力協助市民置業安居。政府在2019年底放寬了由香港按證保險提供的按揭保險計劃，市民反應正面，樓市也維持穩定。

他表示，考慮到目前市場環境、未來數年供應情況及首次置業人士和計劃樓換樓自用家庭的需要，已指示香港按證保險修訂按揭保險計劃，可申請最高80%按揭貸款的樓價上限將由1,000萬元，提升至1,200萬元，首次置業人士可申請最高90%按揭貸款的樓價上限則會由現時800萬元，提升至1,000萬元。香港按證保險有限公司稍後會公布詳情。

至於各項樓市需求管理措施，他強調無意放寬。

香港大學房地產及建設系客座副教授張聖典認為，措施對樓市會有影響，尤其是對樓價1,000萬至1,200萬港元住宅物業，首期大幅下調至兩成，應會激活該類物業的成交量，其價格有望跑贏其他價格的住宅物業。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，政府因應物業市場變化而放寬按揭保險門檻，對樓市可算是「小減辣」，相信同時有助上車及換樓人士加快置業決定，料增加兩至三成買家入市，刺激中小型物業市場，可抵銷疫情下成交量的減少，料1,200元以下物業成交量可增加30%。

祥益地產總裁汪敦敬表示，政府放寬按保對樓市是很好消息，並會再度推動樓市，守住香港經濟。其中1,200萬元或以下首期大減，槓桿能力大增，以1,200萬元物業為例，首期由600萬元，下調至240萬元，減少達360萬元，因而會刺激市場買樓需求，尤其是中價物業。