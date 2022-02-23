預算案：新一年度推13幅住宅地　料建8000伙

新一份財政預算案宣布，本屆政府採取多管齊下的策略加快造地建屋步伐，5年來提供穩定的私營房屋土地，涉及約8.6萬個單位。2021/22年度的用地整體供應估計可興建約2萬伙，較供應目標高出約7,000伙。

政府表示，展望2022/23年度賣地計劃共有13幅住宅用地及4幅商業用地，預計分別可興建約8,000個住宅單位及提供約30萬平方米商業樓面面積。賣地計劃的住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約1.8萬個單位。

至於短、中期的私營房屋土地，政府會在未來5年準備好約103公頃土地，通過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建逾5.7萬個單位的土地，當中近40%土地供應來自新發展區/新市鎮擴展區；另外40%來自其他地區的政府賣地項目；其餘則來自已經進入設計階段的鐵路物業發展項目。以上的數字並未計及市區重建局項目和其他私人土地發展項目。

政府指來年會就加快流程、善用土地，以及推動建造業應用創新科技等方面，引入多項改善措施，以加快運用土地及建屋時間。