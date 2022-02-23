港府料22/23年度仍錄赤字 暫不調整利得稅及薪俸稅率

財政司司長陳茂波在新一份預算案中稱，在去年的預算案提出調整股票印花稅率，作為增加政府收入的措施。隨着第5波疫情來襲，企業和市民普遍仍面對相當的財政壓力，考慮到當前的經濟情況，他認為暫時仍不宜調整利得稅及薪俸稅稅率；預計在2022/2023年度仍會錄得赤字。

他表示，中期而言，隨着經濟合作與發展組織(經合組織)的國際稅務改革方案的推行，在香港落實全球最低稅率可望增加來自利得稅的收入。此外，建議就住宅物業引入累進差餉制度，以體現「能者多付」的原則。

在計及新的財政來源後，港府預計政府由2023/2024年度起可維持盈餘。

同時，港府又修訂部分財政預算。其中2021/2022年度政府收入的修訂預算為6,827億元，較原來預算高15.5%，即918億元，主因地價和利得稅的收入較預期分別多435億元和324億元。

政府開支方面，修訂預算為6,990億元，較原來預算低4%，即288億元，主要是由於經營開支較預期低188億元。

總括來說，預計2021/2022年度盈餘為189億元。財政儲備在2022年3月31日預計為9,467億元。

至於2022/2023年度的總收入預計為7,159億元。入息及利得稅預計為2,511億元，較2021/2022年度修訂預算上升3.3%。以2022/2023年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預算為1,200億元，較2021/2022年度修訂預算下跌15%。印花稅收入預算為1,130億元，較2021/2022年度修訂預算上升11.9%。