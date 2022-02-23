德國停止驗收北溪2號　俄前總理：歐洲氣價快翻倍

俄烏局勢持續升溫，德國總理紹爾茨周二(22日)宣布，暫停連接德國和俄羅斯的「北溪2號」天然氣管道項目的認證程序以示制裁，烏克蘭歡迎德方決定。俄羅斯前總理、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫同日表示，當天然氣價格飆升時，歐洲很快會自食其果。

梅德韋傑夫周二在Twitter以諷刺口脗發貼文指，「紹爾茨下令停止認證北溪2號天然氣管道。好吧，歡迎來到新世界，歐洲人民很快就要支付每千立方米2,000歐元(約1.7萬港元)的天然氣！」目前歐洲的天然氣交易價格約為每千立方米830歐元。

耗資120億美元建造的北溪2號去年8月竣工，股權大多由俄羅斯國營能源企業擁有，被視為莫斯科與歐洲互相制約的籌碼。

烏克蘭外長庫萊巴認為，德國政府在困難時期做出艱難決定，是「在道德、政治和現實上正確的一步」。國際陸續對俄羅斯實施制裁之際，美國評級機構惠譽周二表示，俄羅斯是全球能源市場不可替代的參與國，又警告若制裁措施令俄羅斯石油出口中斷，國際能源市場恐面臨崩潰。

俄羅斯駐美大使Anatoly Antonov周二譴責，美國沒有說服基輔執行《明斯克協議》，反而鼓勵烏克蘭政府不作為，積極向烏克蘭輸送武器。他又指，制裁會令全球金融、能源市場和美國公民受重擊，但無法迫使俄方改變外交政策方針。

另外，卡塔爾能源部長Saad al-Kaabi表示，無論是卡塔爾或其他任何一個國家，都沒有能力在俄烏衝突導致天然氣供應中斷的情況下，用液化天然氣(LNG)取代俄羅斯對歐洲的供應。他補充，卡塔爾大部分天然氣供應，都已被長期合約鎖定供貨亞洲買家，因此可以改轉運歐洲的數量只有10%至15%。