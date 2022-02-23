中原王美鳳：放寬按保有助用家自置物業

中原按揭董事總經理王美鳳表示，自從政府於2019年10月放寬按保，按保使用率明顯上升，隨即有助按保計劃發揮原先協助市民自置物業之作用，幫助自住用家以低首期上車，解決首期困難；透過取用按保置業的買家佔市場比例已由放寬按保前不足10%上升至現時約30%，反映放寬按保存在實際需求及幫助用家自置物業。

現時政府表明再放寬按保樓價上限至1,000萬(高達9成)至1,200萬(高達8成按揭)，可讓自用物業的用家受惠，讓買家在物業市場可有更多樓盤選擇，提高樓價上限尤其可讓有家庭需要的換樓人士增加機會透過新按保放寬而更換兩房單位至三房。

現時政府將9成按保樓價上限放寬至1,000萬元，以購買1,000萬元單位為例，基本首期由低至500萬元大幅減至100萬元，首期減幅達80%。而8成按保樓價上限放寬至1,200萬元，即基本首期由600萬大幅降低至240萬；新措施大大降低上車或換樓門檻。

此外，新按保之樓價上限放寬後，早年採用發展商一按的用家亦增加機會可透過按保轉用銀行低息按揭，以免在低息蜜月期後捱貴息。