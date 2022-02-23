星之谷莊錦輝：採建築期付款買新盤比例將上升

新公布的《財政預算案》進一步放寬按揭保險上限，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，現時市場不少新盤樓價均超過1,000萬元，預計新政策下更多敍做發展商二按的業主可轉按至銀行「上會」，預期未來會有更多業主選擇建期計劃，即供對建期比率會進一步下降。

他提醒，放寬按保成數後，最低入息要求也會提高。例如1,200萬元樓，以往最多只可借5成，以30年還款期計算，每月入息約5.7萬元便可以順利通過壓測；但如果可借足8成，入息要求便增至超過9萬元，計入保費的每月還款可達至4萬元。另外，由於按證公司批核按揭保險比銀行更嚴謹，借款人需要有穩定及持續入息，賺取佣金、自僱人士會較難申請，按證公司對於首期來源和層樓是否屬自住用途等，亦有嚴格考慮。

另外，新政策下1,920萬以下物業最高借8成或960萬元之較低者，他亦提醒，準業主置業時亦要考慮按保費用，新的按揭保險費表顯示，譬如1,600萬元樓價借6成按揭，按保費率為1.84%，計及保費折扣後大約是貸款額的1.2%，只多借1成按揭而需付1.2%保費，費用相對較貴。