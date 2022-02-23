滙豐：自2020年起為商業客戶提供3150億元流動性

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，縱然香港經濟飽受疫情的打擊，但基本因素仍然雄厚，相信疫情過後將出現強勁反彈。財政預算案剛公布的各項措施，可望幫助企業和社區走出疫情的陰霾，尤其樂見針對中小企的支援，他們既是本港經濟的重要支柱，也是過去兩年最受影響的一群。

該行指，自「百分百擔保個人特惠貸款計劃」、「中小企融資擔保計劃—百分百擔保特惠貸款」，以及「預先批核還息不還本計劃」推出以來成效顯著。該行自2020年2月起，已透過各項措施紓緩商業客戶的資金壓力，提供超過3,150億港元流動性。

林氏指，透過進一步擴大互聯互通的資產類別、推進綠色金融發展、發行較長年期的政府債券以建立孳息曲線，以及強化離岸人民幣中心的地位等措施，不僅豐富資本市場的產品種類，而且吸引更多發行人、機構和零售投資者，從而鞏固香港國際金融中心的地位。

此外，該行亦歡迎當局成立「大灣區投資基金」，投資區內具策略發展意義的項目。事實上，粵港澳大灣區已發展成全球最大的經濟體之一，必須加強區內的連繫，把握更多發展機遇，並致力與客戶共同尋找更多大灣區商機。