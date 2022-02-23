金價跌穿1900美元　比特幣漲逾2%

美匯指數報95.97；港匯見7.8033；離岸人民幣(CNH)報6.3197；美元兌日圓報115.05；歐元企1.1343，英鎊處1.3609。金價跌0.5%，失1,900美元。布油升上97美元，紐油升穿92美元。比特幣漲逾2%，至3.8萬美元水平。道指期貨升139點。

-聯想集團上季多賺62%，創新高。

-官媒指引導外賣平台減費不是命令，美團收升3%。

-里昂料友邦去年新業務價值將增加14%。

-高盛予聯想目標價9.48元。

-張智威：港股短線易守難攻，滙豐可趁低吸納。

-港交所歐冠昇：將繼續創新優化上市制度。

●香港經濟：

-繼續「派糖」！港府擬下年度發行不少於150億元iBond。

-港府料今年經濟增長2至3.5%，基本通脹率2%。

-港府料22/23年度仍錄赤字，暫不調整利得稅及薪俸稅率。

-兩方面支持企業，寬減利得稅及非住宅物業差餉。

-樓市減辣！8成按揭樓價上限升至1200萬，千萬豪宅可借9成。

-新一年度推13幅住宅地，料建8,000伙。

-租值超過55萬元住宅加差餉，2024/25年度實行。

-增設私樓租金免稅額，上限10萬元。

-完成港股通南向交易以人民幣計價的可行性研究。

-「未來基金」增加100億元，正落實中港跨境金融科技操作細節。

-按證公司擬發4.5億美元基建融資證券化產品。

-金融科技從業員進修獲資助80%學費，名額1500個。

●曼城與Sony合作打造全球首個元宇宙足球場。

●德國停止驗收北溪2號，俄前總理：歐洲氣價快翻倍。

●Tesla加州工廠違反美國清潔空氣法被罰款。

●新西蘭加息0.25厘，符預期。

●注意！滙豐所有零售分行由3月5日起逢周六暫停服務。