銀娛路氹第3期望今年底前開幕　主打非博彩業務

對於去年底至今年初接連有中介人(俗稱疊碼仔)賭廳廳主在澳門被捕，銀娛副主席呂耀東表示，看到政府逐步收緊對中介人的規管，集團經已完全退出中介人賭廳業務，將資源投入中場博彩，而在業績所見有正面影響，顯示過去幾年，貴賓廳業務對集團影響愈來愈細。

至於澳門修改《博彩法》草案，要求承批公司的賭場設於自有物業，集團目前以衞星賭場形式營運城市娛樂會。呂耀東表示，仍在等待法律在有關方面的細則，目前要談收購城市娛樂會物業仍言之尚早。他並估計今年6月可完成修法討論，今年內政府會將新賭牌推出競投。

主席呂志和表示，剛過農曆新年的客量人數表現較預期遜色，但在疫情下算有好表現。集團又為去年業績派發等別息每股3角，他表示，金額不算多，屬沖喜性質，因為過去兩年都沒有派。

他又指，疫情對業務影響何時完結難料，但在內地的協助下，希望三至六個月可以平息。他亦有評論香港的特首選舉，認為特首的工作非常辛苦，壓力之大，令人難以入睡，現時離新提名期仍有個多月，他希望有識之士能出來參選，帶領香港平安渡過、與大陸聯繫。