放寬按保炒熱樓市　各區業主加價封盤

放寬按保門檻消息一出，疫情下都炒起樓市氣氛，措施公布數小時，多區連錄反價、封盤。當中藍籌龍頭屋苑鰂魚涌太古城，以中價物業為主，按保門檻放寬，對區內樓市直接受惠。中原趙鴻運表示，個別業主已開始調升叫價，包括海棠閣低層E室，實用面積約922方呎，套三房間隨隔，原先叫價1,700萬元，剛加價至1,750萬元。

同區康怡花園都有加價。該行楊文傑稱，屋苑交投淡靜，有意出貨業主仍會減價，但新措施公布後，屋苑亦有反價個案，但加幅不太顯著，如Q座一個實用面積約616方呎放盤，叫價由1,080萬元，加價至1,100萬元。

另中原馮澤源指，沙田新城市廣場3期5座中層B室，實用面積約583方呎，叫價剛由980萬元，上調至1,050萬元。

市場消息透露，荃灣愉景新城4座中層F室，實用面積約653方呎，叫價由原先1,028萬元，加價122萬元，最新以1,150萬元放售。

中原柯勇表示，將軍澳二手樓市即有約5%業主調升叫價，其中MALIBU第3A座低層A室 ，實用面積約752方呎，套三房間隔，叫價由1,200萬元，提高至1,300萬元，加幅約8.3%。但有意沽貨業主早已平賣單位。

另一個同區都會駅3座中層A室兩房放盤，實用面積約492方呎，叫價由880萬元，加至910萬元。

市場消息稱，啟德煥然壹居一個中層單位，實用面積約568方呎，原先叫價1,060萬港元放售，得知按保門檻放寬消息，即時決定封盤。