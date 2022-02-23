【產經直播】港股微升僅屬技術反彈？
2022年02月23日 16:31
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俄烏緊張局勢持續，隔晚美股下跌；港股周三(23日)高開97點後反覆靠穩，收市升140點，報23,660點。恒指連跌3日後回升，只屬技術性反彈？投資者宜輕倉上陣？
政府最新一份財政預算案，將會以電子消費券方式派發1萬元。對本港零售股股價有冇幫助？另外，放寬按揭保險計劃樓價上限，地產股又有冇得受惠？還有財政預算案中，會研究准「未盈利創科公司」主板上市，以及容許同股不同權非創新中概股回流，港交所(00388)又值唔值憧憬?
內地早前引導外賣平台降費，但官媒指出該「引導」不是「命令」，亦不意味外賣平台前景堪憂。新經濟股反彈，當中美團(03690)升近3%。內地打壓力度未如先前凌厲，投資者點部署？
即將入藍籌的聯想集團(00992)上季多賺62%，但股價受壓，跌穿9元關，收報8.8元，跌逾2%，股份好消息已經反映晒 ?
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