【產經直播】港股微升僅屬技術反彈？

2022年02月23日 16:31
  • 東網電視
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    俄烏緊張局勢持續，隔晚美股下跌；港股周三(23日)高開97點後反覆靠穩，收市升140點，報23,660點。恒指連跌3日後回升，只屬技術性反彈？投資者宜輕倉上陣？
    政府最新一份財政預算案，將會以電子消費券方式派發1萬元。對本港零售股股價有冇幫助？另外，放寬按揭保險計劃樓價上限，地產股又有冇得受惠？還有財政預算案中，會研究准「未盈利創科公司」主板上市，以及容許同股不同權非創新中概股回流，港交所(00388)又值唔值憧憬?
    內地早前引導外賣平台降費，但官媒指出該「引導」不是「命令」，亦不意味外賣平台前景堪憂。新經濟股反彈，當中美團(03690)升近3%。內地打壓力度未如先前凌厲，投資者點部署？
    即將入藍籌的聯想集團(00992)上季多賺62%，但股價受壓，跌穿9元關，收報8.8元，跌逾2%，股份好消息已經反映晒 ?
    中央發布「一號文件」，提及大力推進數字鄉村建設，帶動農業相關股份股價。第一拖拉機(00038)升1%、中化化肥(00297)亦升逾2%。國策扶持下，長遠股價睇好？
    內地教育部指，職業本科及專科學校擴大通過「職教高考」招錄學生比例，教育股普遍向上，中教控股(00839)升7%、中匯集團(00382)升半成。教育企業監管潮有鬆綁迹象？
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