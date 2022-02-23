銀行學會梁嘉麗：正協助推出金融科技專業資格

港府於《2022至23年度財政預算案》中提到為加強培訓本地金融業人才發展，香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，學會正協助香港金融管理局推出「銀行專業資歷架構」(Enhanced Competency Framework)下的金融科技專業資格，希望成為首批適用於銀行業的金融科技專業資歷，並冀可進一步協助落實相關的資助安排。

《財政預算案》指出，首批適用於銀行業的金融科技專業資歷預計於今年推出，並將實行「金融科技從業員培訓資助先導計劃」，為成功取得金融科技專業資歷的從業員提供8成學費資助，名額約1,500個；並將繼續為不同金融行業建立金融科技專業資歷，推動金融科技人才全面邁向專業化，計劃預算為4,300萬元。

梁嘉麗稱，學會未來將繼續支持業界培訓金融科技的人才，鼓勵從業員取得適用於銀行業的金融科技專業資歷，為本地銀行業人才庫進一步注入具相關知識及技能的新血，同時提升業內現有專才的相關技能，協助推動本地銀行業專業服務的高水平，支持香港長遠發展成為金融科技的樞紐。

此外，《財政預算案》中提及為鞏固香港國際金融中心地位而作出的多項措施，包括計劃推出為期3年的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，資助培訓及獲取相關專業資格的費用，推動金融及相關界別人士參與培訓，以及探討優化「粵港澳大灣區跨境理財通」措施等。

她指，學會期望取得更多詳情，並將積極研究如何透過「銀行專業資歷架構」及「銀行專業會士」(Certified Banker) 的專業資格課程，雙軌配合銀行業在人才發展及技能培訓方面的工作。