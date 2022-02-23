ASM太平洋︰本季收入勢創新高　暫無意回購

消息刺激該股周三先跌後反彈，以接近全日高位的85元收市，漲3.28%，可是回顧近幾個月一直低位徘徊，2021年迄今累跌近17%，跑輸不少半導體公司，如曾把公司列為其最佳供應商的封裝測試「一哥」日月光。

被問到股價是否被低估，行政總裁黃梓达僅稱，股價怎麼走不是公司控制範圍，但在回饋股東方面，即使暫時沒有回購計劃，過去11年已經把自由現金流(扣除資本開支等)的80%以上用來派息(每年)或回購(2017至2018年)。公司會堅持50%的派息比率，而去年末期息已增加30%至2.6元，全年加派約44%至3.9元，也是過去11年最高。

他續指，本年研發開支從去年的8.9%增至10%以上不足為奇，畢竟公司會加緊研發「非常高科技」的先進封裝技術(把晶片堆疊實現與縮小晶片元件相若的性能)，也因此本年資本開支會預計會增加68%至7,900萬美元，但對比起2017至2019年不算太高。

該企去年從半導體解決方案及表面貼裝技術(SMT)解決方案分部錄得的先進封裝相關收入達5.9億美元，按年增長35%，內部估算先進封裝設備潛在市場規模2026年將達27億美元，從去年的16億美元起計年均複合增長率達11%。

黃梓达稱，以此計算，ASM太平洋在先進封裝份額近37%，產品相當齊全。本報再根據公告列出的數據計算，先進封裝相關收入去年佔比達到20.92%，跟去年相若。

他續稱，首季新增訂單雖然會低過超乎異常的去年同期，但依然強勁，早前贏得1億美元的熱壓焊接(TCB，連接晶片與基底)工具訂單大部分會在今季入帳，汽車和先進封裝應用亦見客戶保持興趣，消費電子相關訂單也許會慢一點，「但當他們把升格的攝影功能搭載新款智能手機，工具訂單就會回來」。他又補充，SMT訂單通常第4季少過第3季，但上季相反，以晶片產量增加自然貼在更多印刷電路板，SMT訂單動能可望延續。

另外，黃梓达表示，公司已成功大幅提高外判生產的比例，若非供應鏈問題，出貨可以更多。去年底未完成訂單總額按季回落至8.62%至100.6億元，他表示，應該有一半在今季出貨，其餘大部分在之後兩季，「先進封製設備較為複雜，通常要6至9個月發貨，因此這些未完成訂單應該在下半年發貨」。