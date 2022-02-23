數碼通望高質5G服務吸客　批新稅制增成本

執行董事馮玉麟指出，漫遊業務因本港尚未通關，期內持續受壓，公司在欠缺漫遊收入增長下，仍派中期息，可理解成公司將非常努力確保盈利能力，對未來三年收入增長審慎及有自信。支出方面，他表示，經營開支仍有下降空間，資本開支高峰已過。

5G方面，目前公司的5G覆蓋香港99%，撇除虛擬網絡供應商客戶外，目前其5G服務客戶佔數碼通月費計劃用戶約20%，雖未有具體的5G滲透率目標，但料公司原有非5G客戶，有機會在續約時升級成為5G客戶，加上5G手機開始普及，料能推動5G用戶滲透率持續上升。

5G服務計劃亦比4G計劃實現顯著溢價，每月每戶平均收入(ARPU)也更高。執行董事及副行政總裁譚樂文表示，5G的ARPU比非5G網絡的ARPU多50至100元，期末流動服務月費計劃ARPU按年增長4.47%至210元。馮玉麟強調，5G網絡與其他商品不同，各電訊商質素有別，相比價格，數碼通更重視5G網絡質素，望能提供穩定及速度一致的5G網絡服務。

展望未來，受新變種病毒Omicron拖累，料漫遊業務未來仍面臨挑戰，但維持股東回報是公司目標。集團預期今年下半年的頻譜攤銷成本亦會上調，令盈利受壓，料今年全年頻譜攤銷成本將逾4億元。該企表示，以往頻譜成本可用作扣稅，但稅務局卻修改評稅準則後，頻譜成本現被列為資本，故不可扣稅，公司為此購買3.45億元儲稅券，已實際影響公司盈利。馮表示，「高昂的費用及稅項打擊本公司為香港建立最頂尖網絡的意欲」，將努力爭取改善這評稅準則。

另外，數碼通5G家居寬頻服務自推出市場以來，客戶反應極為理想，結果顯示超過90%的試用客戶均會簽訂長期服務合約，5G家居寬頻服務亦是增長動力。