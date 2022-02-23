中銀香港：新預算案有助香港經濟復甦及鞏固國金地位

財政司司長陳茂波今日發表新一份《財政預算案》，宣布將推出總額達1,700億港元的抗疫紓困措施。中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，新一份預算案對促進本地經濟復甦和鞏固香港的國際金融中心地位具有積極作用。

孫煜指，隨着近年香港不斷擴大及優化與內地金融市場的「互聯互通」機制，香港國際金融中心的角色和功能已進一步提升。本年度財政預算案重點關注了提升本港金融服務的相關議題，尤其在進一步強化證券市場、發展綠色金融和零售債券市場、推動資產及財富管理以及完善監管等方面，提出了一系列具體措施，相信有助鞏固提升香港國際金融中心的地位。

此外，中銀香港歡迎特區政府進一步放寬市民首次置業按揭金額上限的舉措，未來將繼續為客戶提供優質的按揭服務。未來中銀香港將繼續支持香港金融管理局和香港按證保險有限公司分別對「預先批核還息不還本」和「中小企融資擔保計劃」兩個措施的延長安排。相信上述措施在全面抗疫的背景下，能直接紓緩中小企業的短期資金壓力，保障就業職位，緩解香港經濟下行風險，協助企業及市民渡過難關。