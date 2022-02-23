金發局：預算案有助香港維持國際金融中心優勢

香港金融發展局(金發局)歡迎新一份財政預算案中提出的措施，為香港長遠經濟發展作出規劃的同時，為企業及市民提供協助以應對疫情帶來的直接影響。

該局指，相關措施將有助維持香港作為國際金融中心的優勢。在這些建設性措施帶來的正面影響下，香港將可繼續發揮其作為融資、資產管理、風險管理和離岸人民幣業務樞紐的作用，同時進一步加強對中國發展的貢獻。

金發局讚揚政府及監管機構為促進市場發展而作出的努力，亦贊同其採納金發局提出的部分建議。

預算案當中包括審視上市規則以配合從事先進技術企業的集資需求，就單一家族辦公室所管理的合資格家族投資管理實體提供稅務寬免，繼續發行綠色債券， 豐富以數據為本金融服務的生態圈，及成立「大灣區投資基金」等措施，將為香港的持續成功奠定堅實基礎。

金發局主席李律仁指出，財政預算案重申香港致力作為中國和世界的國際金融中心之決心不變，需抱持不斷追求完善的心態。在全球疫情持續的艱難時刻，香港更將繼續作為世界各地人士首選的商業樞紐。

金發局行政總監區景麟表示，將持續與業界持份者緊密合作，以提升香港作為金融中心的競爭力，繼續面向全球市場參與者。