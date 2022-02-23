香港幾時渡過疫情及經濟困局　印度神童有明確時間表？

預測神準而廣為人知的印度神童阿南德(Abhigya Anand)，對全球局勢走向都有其見解，就新冠肺炎疫情及國際地緣政治都有深度見解的他，多次言中令人咋舌。他在最新預言中，更提及香港，提醒各位五月之前，需多留意三件大事，以避免發生悲劇。

阿南德表示，全世界正在經歷血月、卡帕拉契瑜伽(KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤)現象，加上八星連珠的天文異相，即是金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星等連成一線，同時有水逆現象，估計疫情將會持續蔓延。

他指出，與病毒共存的國家或地區，如香港、英國及丹麥等，疫情或變得嚴峻，甚至出現變異株，而該情況會於5月緩解。因為屆時病毒將會成為新形態，並與世界友好共存。除了新冠肺炎外，阿南德亦要大家小心極端氣候及地緣政治等動盪。

對於香港來說，疫情與經濟困局息息相關，只要疫情一過，港人生活回復正常，以本地消費作為支柱的香港經濟將重獲生機，若然5月份開始疫情一如阿南德所料逐漸遠去，配合港府今日(23日)加碼救市的措施，香港經濟或能避過一劫。

至於有何獨善其身的方法？他指出，大家要多深呼吸、曬太陽、不殺生，「深呼吸可放鬆壓力，提升免疫力；曬太陽則可吸收大自然能量，幫助身體產生維他命D，提升正能量女；至於不殺生，則是因為所有動物都有情，尊重所有生命的存在。」叫大家多吃蔬食、原型食物，做好自身防疫，提升免疫力，才能避免病毒侵襲。