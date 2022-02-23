調查指4成香港打工仔擬「劈炮」　原因係乜？

富達國際發表調查報告指，有多達三分之一的受訪中國分析師認為，區內管理層對未來一年的投資信心下降，部分原因來自監管變化；同時，有過半數人預期未來12個月政府將加強監管力度。香港方面，正在面臨的卻是打工仔辭職潮，事關有調查顯示，高逾四成的打工仔想「炒老闆魷魚」轉工。

富達國際亞洲股票投資總監繆子美表示，內地企業盈利預期有所改善，與全球同業相比，估值前景具吸引力。雖然內地企業盈利仍存在下行風險，但考慮到當地將迎來新一輪寬鬆周期，以及在全球投資者中持股比例相對仍低，內地今年表現很大機會較其他新興市場優勝。

調查又顯示，有54%的全球分析師表示，企業對未來12個月的投資信心增加，僅9%稱投資信心下降。63%北美分析師表示區內企業的信心增強，屬最樂觀的地區。有62%亞太區(中國和日本除外)分析師稱，區內企業信心提升，而歐洲則有61%，緊隨其後。

不過，香港企業面對的挑戰可能來自公司內部。調研機構Qualtrics最新調查顯示，僅59%受訪香港僱員計劃在未來12個月內留任現職，計劃留任的僱員數量較去年同期大跌23個百分點，是全球跌幅最大的地區之一。香港較全球平均留任率65%低一截，同時亦是全亞太區排行尾二，僅勝過留任率為53%的新加坡。

調查於2021年8月到12月進行，共1,009名香港各行業年滿18歲的全職員工參與調查。反映在疫情轉趨嚴重之前，打工仔已有「離心」。

調查發現，促使僱員選擇留任現職的最主要因素，是僱員感到現時工作可實現職業生涯目標。調查結果反映，僱主需要優先改善僱員體驗，以吸引和留住人才。報告亦顯示，儘管今年仍充滿變化和不確定性，但感到幸福的香港僱員為65%，維持穩定，惟僱員抗壓率卻降至59%。

目前，香港企業正尋求吸引和挽留人才的新方法，同時應對工作模式的轉變。疫情之下，更多人在家工作，改善混合工作環境中的體驗，亦是香港企業今年的重點工作，不過僅得19%的受訪僱員表示，僱主所提供的科技支援符合預期。調查亦發現，改善混合工作環境的科技，除了有助提高僱員留任率，亦可令僱員更加全程投入工作。

調查結果顯示，僅靠提供更高的薪酬，不足以應付目前的挑戰，僱員的工作體驗及其職業生涯決策受到眾多因素影響。Qualtrics大中華區僱員體驗解決方案策劃師Lauren Huntington表示，現時香港企業要吸引和留住人才，必須運用新思維，持續改進工作方式。