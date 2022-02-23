「棄守」套現！牛池灣峻弦兩房收租10年低估價12%易手

收租業主「棄守」套現，劈價後以平價沽貨。牛池灣峻弦兩房單位，收租10年後轉賣，減價82萬元，剛以838萬元售出，低銀行估價約12%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原姚啟聰表示，二手市況淡靜，部分業主願意減價，灣仔囍滙2座高層E室，實用面積約338方呎，開放式間隔，望開市景，以875萬元易手，呎價約25,888元，新買家屬於投資客，單位現時以1.7萬元租出，租金回報約2.3厘。

●世紀21日昇陳卓峰指，北角港運城1座高層E室，實用面積約780方呎，套三房間隔，享海景，以1,698萬元易手，呎價約21,769元，原業主早於1996年12月購入，當時作價784萬元，持貨約25年多帳面獲利914萬元，期內升值近1.2倍。

●中原陳文傑稱，北角半山豪景高層A室，實用面積約1,801方呎，套四房間隔，享海景，屬罕有放盤，以3,990萬元易手，呎價約22,154元，原業主於1975年以44萬元買入，持貨約47年帳面獲利3,946萬元，單位升值超過89倍。

●市場消息透露，筲箕灣香島1座低層A室，實用面積約845方呎，套三房設計，獲同區用家議價後以1,445萬元承接，呎價約17,100元，購入作換樓之用。原業主於2017年3月以約1,606.3萬元購入，是次轉售帳面蝕逾160萬元。

●中原李偉寧稱，市場普遍睇淡後市，交投氣氛淡靜，但只要業主調整叫價，短時間內即有剛性需求買家承接，小西灣藍灣半島1座低層A室，實用面積約615方呎，套三房間隔，以950萬元易手，呎價約15,447元。上述單位成交價較市價低一成，亦較樓價高位低約15%。

●世紀21Q動力招潔冰稱，小西灣藍灣半島1座極高層G室，實用面積約653方呎，兩房設計，今年1月叫價為920萬元，因應市況欠佳，本月已降價至898萬元，近日終再度減價78萬元至820萬元成交，新買家為本區客，呎價約18,022元。

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九龍區

●中原楊詠滔表示，牛池灣峻弦2座高層D室，實用面積約497方呎，兩房間隔，最新成交價838萬元，比銀行參考估值954萬元低約12%，呎價約16,861元，原業主於2012年以563萬元購入，一直作投資收租用途，近月舊租客搬出，轉為放售，開價920萬元，見疫情愈趨嚴峻，累減82萬元沽貨，轉手帳面獲利275萬元，單位升值約49%。

●香港置業胡耀才透露，啟德嘉匯1座高層E室，實用面積約453方呎，兩房連露台間隔，望園景，以約1.8萬元放租約1個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價1,500元，以1.65萬元承租，呎租約36.4元。

●市場消息稱，九龍灣德福花園U座中層1室，實用面積約588方呎，原則兩房間隔，去年底以860萬元放售，原業主移民，農曆新年前已降價至838萬元，再減價至768萬元獲外區換樓客購入，呎價約13,061元，低市價約8%。

●中原楊錦河指，紅磡黃埔花園2月暫錄14宗買賣，已超上月全月12宗，平均實用呎價回落至15,720元，按月跌幅約2.7%，其中11期4座中層B室，實用面積約639方呎，套三房間隔，最初開價1,038萬元，議價後以1,000萬元獲外區換樓客購入，呎價約15,649元。

●香港置業黃偉峯稱，長沙灣昇悅居3座高層H室，實用面積約513方呎，兩房連露台間隔，以約2萬元放租約1星期後，減價2,000元，以1.8萬元獲承租，呎租約35.1元，較市價低約10%，新租客為單身男士，睇樓兩次後即決定承租。

●中原林家傑稱，荔枝角美孚新邨2月暫僅錄4宗買賣，交投冰封，項目9號中層C室，實用面積約629方呎，兩房間隔，最初開價760萬元，現降價41萬元，剛以719萬元成交，呎價約11,431元。

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新界區

●中原黎景南表示，東涌映灣園本月累錄7宗買賣，包括8座低層C室，實用面積約548方呎，兩房間隔，享山景，叫價720萬元，議價後以713萬元沽出，呎價約13,011元，上月同類單位做價737萬元，最新成交價較上月低24萬元或3.3%，新買家為首置用家。

●利嘉閣鄺皓聰指，青衣翠怡花園4座中高層B室，實用面積約365方呎，兩房間隔，原先叫價588萬元，及後累減20萬元或約3.4%，以568萬元成交，呎價約15,562元，屋苑現時約有50個單位放售，叫價由490萬元起。

●利嘉閣彭錦添透露，青衣灝景灣9座低層G室，實用面積約499方呎，兩房間隔，以829萬元沽出，呎價約16,613元，屋苑現時約有68個放盤，叫價由830萬元起。

●中原林恩信稱，疫情持續擴散，樓市交投受挫，部分業主轉賣為租，荃灣柏傲灣2A座高層B室，實用面積約874方呎，套三房連工人房間隔，原本去年11月以2,100萬元放售，隨後爆發第5波疫情，由於不想平賣，業主遂轉以月租3.8萬元放盤，新近以3.75萬元租出，呎租約43元。

●中原黃德純指，荃灣中心本月累錄約9宗買賣，屋苑5座中層E室，實用面積約324方呎，原則兩房，現為一房間隔，叫價420萬元，開價貼市，放盤兩日速獲承接，減價10萬元，以410萬元成交，呎價約12,654元，新買家為上車客，原業主則於2017年3月以385萬元買入，帳面獲利25萬元或6.5%，大致平手離場。

●市場消息透露，元朗四季雅苑雙號獨立屋，實用面積約920方呎，套三房間隔，最初以「筍價」1,038萬元放售，新買家鍾情單位設私人花園、平台以及車位，終以1,000萬元購入，較開價低近4%，同時創下屋苑近一年新低，呎價約10,870元。

●利嘉閣鄭栢恒表示，元朗溱柏6座高層A室，實用面積約987方呎，套三房連工人套房及儲物室間隔，原先叫價1,080萬元，現減價80萬或7.4%，以1,000萬元易手，呎價約10,132元，屋苑本月錄首宗買賣，目前約有80個單位放售，入場費由465萬元起。

●中原何志忠指，政府進一步收緊社交距離措施，近日市場氣氛平平，上水中心本月暫錄約1宗成交，單位為1座低層C室，實用面積約330方呎，兩房間隔，開價約520萬元，議價後以510萬元易手，呎價約15,455元，原業主則於2018年以470萬元購入，持貨4年帳面獲利約40萬元，單位升值約8.5%。

●世紀21宇田蔡偉文稱，大埔公屋富善邨善雅樓低層8室，實用面積約381方呎，一房間隔，望內園景，未補價第二市場開價275萬元，放盤約1個月，減價60萬元，減幅21.8%，獲用家以215萬元承接，呎價約5,643元。

●世紀21柏宇黃學宇表示，大埔新峰花園18座中層C室，實用面積約518方呎，兩房間隔，以680萬元易手，呎價約13,127元，原業主於2013年7月購入，當時作價434萬元，持貨逾8年至今轉售，帳面獲利246萬元，單位期內升值約57%。

●中原黃達雄表示，大埔中心2月暫錄兩宗買賣，包括１座高層A室，實用面積約409方呎，兩房間隔，開價約608萬元，議價後以584萬元沽，呎價約14,279元，新買家為上車客。

●中原梁廣成指，火炭駿景園最新錄5座高層複式連天台戶，實用面積約2,478方呎，四房連雙套房間隔，日前以6.5萬元租出，呎租約26.2元，業主於2002年以1,330萬元購入單位。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑J座低層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望園景，原先於未補價第二市場叫價720萬元放售，放盤7個月，減價55萬元，減幅約7.6%，以665萬元沽出，呎價約10,231元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城39座低層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，單位放盤兩個月，當時叫價585萬元，終以523萬元沽出，減價62萬或減幅約10.6%，呎價約17,204元，原業主於2003年9月購入上址，當時作價76萬元，持貨逾18年帳面獲利447萬元，單位升值近6倍。

●中原侯惠良透露，沙田富豪花園最新錄A座中層C室，實用面積919方呎，套三房間隔，日前以998萬元易手，呎價約10,860元，原業主則於2004年以285萬元購入，持貨約18年帳面獲利約713萬元，單位升值約2.5倍。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山聽濤雅苑8座高層F室，實用面積約755方呎，三房連儲物室間隔，原先月租叫價2.3萬元，放盤4個月，終以月租1.95萬元租出，呎租約25.8元，業主於2003年10月購入上址，當時作價254萬元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區2月暫錄約40宗二手買賣，比上月全月錄約90宗明顯減少，其中迎海2座低層D室，實用面積約798方呎，套三房間隔，開價約1,380萬元，議價後以1,290萬元易手，呎價約16,165元，原業主於2012年以896萬元購入，持貨約10年帳面獲利約394萬元，升值約44%。

●香港置業莊家豪表示，一手市場冰封，有部分買家回流二手市場，將軍澳LP6第3座中層D室，實用面積約422方呎，兩房間隔，以930萬元放盤半個月後，獲外區首置客接洽，雙方議價後減價約15萬元，以915萬元承接，呎價約21,682元，買家為首置客，見單位有海景，睇樓1次後承接。

●中原柯勇表示，將軍澳2月二手買賣暫累錄約109宗，包括城中駅8座中層E室，實用面積約513方呎，兩房間隔，享市景，最新以820萬元易手，呎價約15,984元，原業主於2006年9月以266萬元購入，持貨逾15年帳面獲利554萬元，期內升值逾2倍。

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