【新經濟戰】美歐英拉攏台星日　謀「華為模式」搞垮俄國

俄羅斯總統普京正式對烏克蘭動手後，等同正式宣告包括經濟、金融在內的一場全球全面新型冷戰開啟！一方是以俄羅斯和中國為軸心；一方是美歐英結合印太夥伴。有消息透露，台灣、新加坡及日本是亞洲區首批獲美國拉攏的地區，其舉動預示這場新經濟冷戰並不像上世紀美蘇對峙，不會完全切斷外交溝通與經貿商業聯繫，而是以「華為模式」運行，全球秩序正面臨重組。

據美媒報道，歐美官員認為，中俄在2月初發表的共同聲明是世界的轉捩點，西方國家認定中俄這種結盟旨在建立新秩序。美國小布殊任總統時擔任國安顧問的Stephen Hadley直言，中俄聲明是「他們的全球領導地位宣言」。美國前總統特朗普的國安顧問波頓也稱，中俄夥伴關係將持續下去，主因兩國利益可互補。

因此，美媒綜合意見認為，普京終極目標是重塑歐洲格局，打擊美國的主導權，就像前蘇聯時期，普京現正尋求在俄羅斯周圍建立緩衝區，用強硬手段恢復俄羅斯與美國平起平坐的超級大國地位。然而，與上世紀美蘇冷戰不同，今次中國的經貿已與歐美等多國深度融合，而俄羅斯的天然氣則是歐洲重要能源來源，故接下來美國出招也不會如上次一樣。

美國為應對這場新型冷戰，據報正積極拉攏台灣、新加坡及日本聯合制裁俄羅斯，並市傳已獲支持。原因在於俄國高度倚賴該些地區生產的半導體、電腦晶片與其他高級科技產品，故美國若要打贏冷戰，痛擊俄國經濟和科技產業，就必須得到亞洲特定地區支持。

正因如此，「華為模式」已被視為今次新型冷戰的「劇本」，在世界經濟戰中相對新奇。所謂「華為模式」，即美國利用「外國直接產品規定」的政策，將美國管轄權擴至所有採用美國軟件或科技製造的產品，即使這些產品是在海外由與美國沒有其他關係的外國企業所製造。若實施，可以衝擊許多傳統制裁手段無法觸及的俄國經濟產業，封鎖俄國進口對其能源、國防、民航業至關重要的科技，甚至是汽車、智能手機等消費電器的進口。

美國商務部前官員Kevin Wolf稱，目前世上所有半導體某程度都有美國的軟件或工具，因此注定會影響俄羅斯。這與一般的制裁不同，今次限制的是「項目」，與相關企業的國籍無關。財經刊物《經濟學人》更認為，長期來看，不管俄軍最終有否入侵烏克蘭，普京也會輸，主因是普京的行徑團結了西方及其盟友，自身的經濟則會逐步走下坡，預計俄國精英會陸續出走。

美國貿易談判前代表、世界銀行具有中俄經驗的官員Harry Broadman則認為，西方新的制裁措施可能促使俄國加深與中國的非美元貿易關係，尤其俄羅斯80%以上的日常外匯交易和一半的交易是用美元。事實上，世界銀行和聯合國貿易數據顯示，自2014年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞後，中國已成為俄國最大的出口目的地。

在俄烏局勢緊張的同時，中國積極打造「區域經貿鏈」，中國財政部昨公布，由3月18日起，將與馬來西亞相互實施《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)協定稅率。香港早前亦已正式申請加入RCEP，料18個月後成事。由世界兩大軸心所引導的新經濟冷戰已難逆轉。