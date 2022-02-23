疫下新盤交投續偏低　西貢有特色戶仍錄過千萬成交

新一波疫情嚴峻，市民減少外出，一手市場沉靜，交投量偏低，周三(23日)暫錄3宗成交。不過，西貢項目仍有特色戶錄得過千萬成交。而受疫情影響，續有發展商看淡樓市首季表現。

●西貢133 PORTOFINO連平台戶1,642萬招標售出

●沙田星凱‧堤岸兩房售1,089.6萬元

新盤市場交投持續放緩，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周三(23日)沽出第2座18樓G室，實用面積583方呎，兩房間隔，成交價1,089.6萬元，呎價約18,690元。

●牛頭角皓日首錄終止交易個案

●長實郭子威:樓價上半年會較被動

長實地產投資董事郭子威表示，由於本港正處於疫情高峰期，對本港今年上半年的經濟情況不樂觀，尤其失業率或會不理想。同時，由於俄羅斯和烏克蘭有可能爆發戰爭，使環球經濟前景不明朗。加上，美國進入加息週期，故現時建議市民入市要量力而為，未來要預留足夠資金。展望今年樓市，他認為，雖然上半年受疫情影響會較為被動，惟下半年將會正常化，預計今年全年樓價會有約5％的上落波幅。

●中洲楊聰永:首季樓市表現不樂觀

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，疫情肆虐，對首季的樓市表現不樂觀。他解釋指，全民檢測的時間表約為3月至4月，估計3月底前、亦即首季結束前，市況及交投量仍會受疫情影響。