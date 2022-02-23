【俄烏戰雲】歐央行要求銀行業上報俄羅斯業務風險

外媒引述消息人士透露，歐洲央行通知在俄羅斯有業務的銀行，匯報因為俄羅斯與西方對峙而面臨的風險敞口(即未被對沖的風險)。

消息人士稱，歐洲央行正在與銀行合作，評估它們的流動性，貸款帳目，交易和外匯倉位的風險，以及維持業務營運的能力。據悉，監管機構對於某些銀行保持日日聯繫，希望銀行評估各種風險情境，包括嚴厲的經濟制裁，以及俄羅斯入侵的現實後果。

俄烏緊張局勢加劇，俄羅斯總統普京在烏克蘭邊境集結部隊，並承認了烏克蘭東部分離勢力自封的兩個共和國的獨立地位。此前就發出過入侵警告的西方國家對俄羅斯實施了第一波制裁，並威脅可能進一步推出經濟制裁，這提高了金融機構遭受嚴重破壞的可能性。莫斯科否認有入侵計劃。

一位發言人稱，歐洲央行正在密切關注局勢，並與銀行以及各國監管機構密切接觸，評估衝突升級可能帶來的潛在風險。他說，雖然歐元區銀行在俄羅斯的敞口程度各有不同，但總體而言似乎受到控制。

根據歐洲銀行業管理局數據，近年來有幾家國際性銀行撤回了在俄羅斯的業務，但法國興業銀行、裕信銀行、Raiffeisen Bank International AG仍是俄羅斯最大的幾家歐洲銀行。

消息人士稱， 歐洲央行和銀行仍在分析制裁的影響。俄羅斯央行已經確定了在俄羅斯和烏克蘭風險敞口最大的銀行，並正研究潛在的風險來源。消息人士又透露，各家銀行仍在制定計劃，以因應更多俄羅斯企業和金融機構遭制裁，俄羅斯經濟和盧布受到重大衝擊這種假設情境。