美股反彈　Facebook母企股價漲2%

儘管俄烏局勢持續緊張，美股周三早段回穩，道指升235點，至33,832點；標指升36點，至4,341點；以科技股為主的納指升143點，至13,525點。

港股外圍方面，恒指夜期現報23,675點，升4點，高水15點。

長期看好美股的「大好友」的Fundstrat Global Advisors共同創始人Tom Lee亦呼籲投資者勿被局勢嚇怕而拋售股票，指通常市場在衝突發生前走勢向下，一旦衝突發生反而向上，因此衝突發生前買入股票更好。他續稱，美企在俄羅斯的業務不多，故俄烏局勢升溫時，股價下跌，主因恐慌性拋售，而非企業基本面或盈利因素。疫情逐漸受控意味消費者支出將上升，支持經濟，支撐美股下半年向好。

摩根士丹利則認為，東歐局勢發展仍有非常大不確定性，但市場已消化大部分這些負面消息，因此當局勢一旦緩和，美股有可能快速回升5%。

不過，美國銀行警告，美國國債孳息曲線「倒掛」最快在今年底發生，即兩年期債息高於10年期，反映經濟衰退將在明年上半年出現。過往歷史顯示，債券孳息曲線出現「倒掛」之後，經濟往往在未來18個月內衰退，而且準確度高。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，美國經濟仍然強勁，未發現有證據顯示需求減弱，預料增長會持續，充其量只是放緩，目前未知向俄羅斯實施制裁對經濟所造成影響，局勢不確定性或導致投資縮減，惟相信退市不會對就業市場帶來負面影響。

摩根大通一項調查發現，受訪的718名機構交易客戶中，約48%視通脹為今年市場最大影響力因素、高於去年排首位，今年降至第二的疫情。該行指，通脹已逾10年未被視為焦點，或主要市場影響力，故此預期將為市場帶來更大波動。

企業消息方面，Facebook母企Meta周二宣布，為全球Facebook用戶提供短片分享功能Reels，並為廣告商提供更多新功能，正式與影音分享程式抖音海外版TikTok競爭。Meta將為逾來自150個國家或地區的用戶提供新內容格式，務求令Reels的影片創作者能營造自己的社群，進行互動及謀生。Meta周三早段升2.07%。