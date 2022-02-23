信銀國際北角分行周四起恢復營業

中信銀行(國際)宣布，早前暫停服務的北角分行將於周四(24日)起恢復營業。該行指，為減少新冠肺炎於社區內傳播的風險，其他分行之服務已作出以下安排：

以下分行暫停服務直至另行通知(包括自動櫃員機支票及現金存入服務)：

皇后大道西分行⚫皇后大道西488號新安大樓地下

德輔道中分行⚫德輔道中61-65號華人銀行大廈

中信大廈分行⚫中環添美道1號中信大廈2樓202及207號舖

力寶中心分行⚫金鐘道89號力寶中心

太古城分行⚫太古城道18號太古城中心063號舖

尖沙咀分行⚫堪富利士道12號宏貿發展大廈3-5號地下

九龍城分行⚫福佬村道29-31號地舖及閣樓

九龍灣分行⚫宏開道8號其士商業中心地下商場7號

開源道分行⚫觀塘開源道54號豐利中心地下3號

新都會廣場分行⚫興芳路223號新都會廣場四樓473C及473F號

大圍分行⚫沙田大圍道49-53號悅安大廈B舖

大埔分行⚫廣福道152-172號大埔商業中心地下G及H號舖

元朗分行⚫元朗青山公路元朗段171A-171B號澤榮閣地下

其他分行營業時間則改為星期一至五上午9時至下午4時，星期六上午9時至下午12時。該行指，在目前情況下，電話理財服務的等候時間可能比平時長，客戶可以使用其他渠道，包括流動銀行平台或網上理財處理一般銀行及理財事務。