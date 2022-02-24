東方日報B1：港吸無盈利科企　打新股戰

陳茂波表示，考慮到一些「從事先進技術且具規模的科技企業」需要大量資金投入研發，但卻未有盈利和業績支持，證監會和港交所正檢視主板的上市規則，研究在充分顧及相關風險的情況下修訂上市條件配合有關集資需求。

港交所2018年正式引入未有盈利的生物科技企業，但設多項門檻。陳茂波稱，「當生物科技公司達某個較客觀的里程碑時，只要(風險)披露清楚，投資者可考慮是否認購股票」，正考慮引入類似做法。

證監會表示，正與港交所檢視本港上市規則，目前尚在初步階段，認識到沒有或有限的業務相關的風險銷售量。港交所行政總裁歐冠昇稱，將繼續創新，銳意優化全球領先的上市制度、發展基礎設施建設，豐富港交所的產品和服務，連接全球資本與引領時代的企業。

陳茂波補充，要求港交所及證監會做有關研究皆希望可以掌握時機，過往引入「同股不同權」（WVR）等做法需時9至10個月，強調現在須爭分奪秒，畢竟「金融市場之間的互相競爭好犀利」。中資科技股去年負面消息接二連三，拖累本港新股集資額失落三甲之位。

大華繼顯執行董事梁偉源認為，擬推措施可容許更多公司來港集資，屬正面消息，「去年香港集資額排名已降至第4名，若再不開拓新上市渠道，香港會面臨很大競爭壓力」。安永稅務及諮詢有限公司金融服務香港稅務主管合夥人何耀波認為，這符合國家「十四五」(第14個5年)規劃。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才評論，允許未盈利科企上市是環球趨勢，港府只是與時並進，即使他們前期或要燒很多錢，但增長模式可幾何級上升；只要有足夠訊息披露，參與者就能分析風險。

港交所股價反覆，周三(23日)收跌0.23%至417.2元。梁偉源認為，潛在新措施在中長線對港交所正面，但其股價在短線受市場情緒及成交影響。

港府在去年今日發表的上一份預算案提出上調股票印花稅率引起不少爭議，惟政府消息指不會下調，強調自推出時就不是短期措施，事前已比較本港競爭優勢，惟未來也會按情況「動態評估」。

另外，陳茂波周三還在財政預算案建議，就單一家族辦公室所管理的合資格家族投資管理實體提供稅務寬免，並會盡快就詳細建議諮詢業界，目標在今個立法年度向立法會提出修例建議，預計相關安排將自2022至23課稅年度起生效。