英特爾出挖礦晶片　挑戰中國比特幣挖礦機製造商地位

外媒報道，英特爾新推出的比特幣挖礦晶片可能使多年來主導市場的中國挖礦機製造商首次面臨重大挑戰。

這家晶片製造巨頭本月早些時候公布了加密貨幣挖礦計劃，並於1月發布了第一代BonanzaMine晶片。Jack Dorsey的數碼支付公司Block Inc.及兩家挖礦公司Griid Infrastructure和Argo Blockchain，將於今年晚些時候收到第一批晶片。

中國製造商比特大陸和比特微在比特幣挖礦硬體市場佔據極大佔有率，因為他們的高性能晶片採用了專有技術。到目前為止，幾乎鮮有競爭對手能製造出與之媲美的晶片。

隨着近幾年比特幣價格飆升，比特幣挖礦已經成為一項利潤豐厚的業務。根據The Block的研究，挖礦行業2021年營收達150億美元，按年增長一倍以上。

業內人士稱，英特爾的加入可能削弱中國製造商定價能力，而且鑑於其與北美挖礦商相距較近，能提供更好的維護服務。自從去年5月中國禁止虛擬貨幣挖礦後，北美地區取代中國成為了全球比特幣挖礦中心。

挖礦商喜聞樂見英特爾這樣的競爭對手出現，主要原因是當前的定價模式和購買條款是主要製造商說了算，使買家面臨不同的財務風險和營運成本。英特爾將提供固定價格，提高了可預測性。