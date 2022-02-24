彭偉新：保誠具值博空間

恒指上日借勢作出較大的回調後，恒指跌至1月底的低位，以及保歷加通道底部後，整體走勢開始有回穩的情況，尤其是在恒指周二跌至全日最低位水平23,336點，稍為失守保歷加通道底部，但同時9天RSI未有跌穿30，反映整體港股未有足夠的下跌壓力足以進一步推低恒指，加上資金在急跌650點後仍然錄得較大的流入量，更顯示出投資者並非全線看淡港股。

恒指於周三能企穩在保歷加通道底部之上，亦企穩在1月31日的低位23,469點之上，令到港股有機會發展成橫行走勢，令到港股的技術形態未有出現太差的情況。恒指由去年12月20日低位22,665點升上2月10日高位見25,050點後回調，在跌至昨低位23,336點，剛稍為回調低於整個升幅的61.8%回調目標23,576點便作出反彈，因此，港股於周二跌至全日最低位23,336點低位便即時反彈，似乎是市場認為恒指回調至見支持的信號，若果如分析發展的話，港股今次回調至23,336點後，即反彈並重返23,500點以上，短期反彈會繼續，並帶動恒指可以反彈及上試回20天線水平。

去年上半年，按實質滙率基準計，來自持續經營業務的經調整經營溢利15.71億美元，按年升22.2%；來自持續經營業務的壽險新業務利潤11.76億美元，升近29%；內含價值450.1億美元，升21%，各經營指標均表現理想。

股價方面，保誠去年12月創52周新低124.3元時，9天RSI出現牛背馳，其後出現反彈後再回吐，並於近日大市回調下，再跌穿之前124.3元的支持，不過，RSI在跌穿30水平後即時反彈，走勢進一步形成另一個牛背馳，預期股價在120元已見支持，若果以短期反彈為目標，股價可以先重返50天線約132元水平，不過，若以去年5月高位174.5元跌至近日低位119.9元後，以整個跌浪總跌幅的38.2%作出反彈，可以上望阻力位141元，若再跌穿支持位112元請止蝕離場。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)