彭偉新：保誠具值博空間
2022年02月24日 06:13
東網電視更多新聞短片
恒指上日借勢作出較大的回調後，恒指跌至1月底的低位，以及保歷加通道底部後，整體走勢開始有回穩的情況，尤其是在恒指周二跌至全日最低位水平23,336點，稍為失守保歷加通道底部，但同時9天RSI未有跌穿30，反映整體港股未有足夠的下跌壓力足以進一步推低恒指，加上資金在急跌650點後仍然錄得較大的流入量，更顯示出投資者並非全線看淡港股。
恒指於周三能企穩在保歷加通道底部之上，亦企穩在1月31日的低位23,469點之上，令到港股有機會發展成橫行走勢，令到港股的技術形態未有出現太差的情況。恒指由去年12月20日低位22,665點升上2月10日高位見25,050點後回調，在跌至昨低位23,336點，剛稍為回調低於整個升幅的61.8%回調目標23,576點便作出反彈，因此，港股於周二跌至全日最低位23,336點低位便即時反彈，似乎是市場認為恒指回調至見支持的信號，若果如分析發展的話，港股今次回調至23,336點後，即反彈並重返23,500點以上，短期反彈會繼續，並帶動恒指可以反彈及上試回20天線水平。
雖然一場突如其來的疫情席捲全球對世界各地經濟也造成了嚴重的衝擊，但亞洲地區尤其是中國內地由於防控能力較佳，經濟仍保持活力。得益於此，早前發表的《2021亞洲保險業發展報告》表示，亞洲保險業整體表現相對較佳，前景較好。因此，業務主要集中在亞洲的保誠(02378)可吼。保誠在亞洲多國均有業務，而且業務均在領先行列。以人壽保險收入計，在其經營所在的13個壽險市場當中，有9個市場包括香港、新加坡和越南等均穩居前三位；而旗下以亞洲為核心的環球資產管理公司瀚亞投資的排名則在前十名以內。
去年上半年，按實質滙率基準計，來自持續經營業務的經調整經營溢利15.71億美元，按年升22.2%；來自持續經營業務的壽險新業務利潤11.76億美元，升近29%；內含價值450.1億美元，升21%，各經營指標均表現理想。
股價方面，保誠去年12月創52周新低124.3元時，9天RSI出現牛背馳，其後出現反彈後再回吐，並於近日大市回調下，再跌穿之前124.3元的支持，不過，RSI在跌穿30水平後即時反彈，走勢進一步形成另一個牛背馳，預期股價在120元已見支持，若果以短期反彈為目標，股價可以先重返50天線約132元水平，不過，若以去年5月高位174.5元跌至近日低位119.9元後，以整個跌浪總跌幅的38.2%作出反彈，可以上望阻力位141元，若再跌穿支持位112元請止蝕離場。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)