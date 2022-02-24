先鋒醫藥附屬擬向湖南天童環保增資2750萬元人幣

目標公司在內地成立，是一家集環境保護科技研發、工業生產、行銷貿易為一體的綜合型企業，重點項目為化學鍍鎳廢液綜合回收的推廣應用及ECD電催化鋼帶無酸清理成套技術裝備研究與應用，技術負責人(首席專家)為肖氏。目標公司於2021年6月10日通過了一項由中國環境科學學會組織的成果鑑定，成果名稱為化學鍍鎳廢液綜合回收研究與推廣應用，該成果被評為國際先進水準。除此之外，目標公司已向國家專利總局申請6項發明專利，1項實用新型專利。

本次增資符合集團長遠的戰略規劃和目標，有助於集團將業務拓展至環保行業，肖氏作為環保行業領軍人物對環保行業的發展有着極為深刻的理解，同時環保行業作為國家政策鼓勵和支持的行業，有着廣闊的發展前景。目標公司自主研發的化學鍍鎳廢液綜合回收技術具有可回收重金屬、自動化程度高、可循環利用的優勢；ECD電催化鋼帶無酸清理成套技術具有速度快，成本低，無污染的特點。目標公司憑藉以上技術的優勢，有望未來在環保領域為集團及廣大股東創造良好的收益和回報。