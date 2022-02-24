鄧建初：地雷股處處　如何避開需良好策略

初哥在聊天室中多次提及地雷股，除了因為突發性壞消息如盈警或停產外，政治不穩、政策影響，也會令有關板塊急升暴跌。經濟轉差，企業資金周轉不靈，有可能倒閉，債務違約，停牌清盤，令市場提心吊膽。

市況過於波動，孕育出地雷處處，被炸的股票，多跌至體無完膚，所以要計劃一套良好應變策略，才可逃出生天。劫後餘生，亦要具備膽識，方能在適當時機執平貨。

處於此種混亂動盪的市況，執迷不悟仍採取風派炒法，已是不合時宜，代之而起的應是採取「敵進我退、敵退我進」的應對策略方為上算。

潮流不斷轉變，連股災式大瀉也是每次不盡相同。回顧87年電腦程式災難、97年亞洲金融風暴，及2007年雷曼爆煲引發的金融海嘯，港股因是外向型經濟，外圍崩潰，自然不能幸免，只是當時香港政治環境尚算平穩，外資在港興風作浪，目的簡單得多，想在提款機予取予攜而已。現時國與國之間大打金融戰爭，夾在中間的香港，可謂首當其衝。

初哥早前在聊天室中，已多次提示網友們，小心「地雷股」，並嚴格定下輕微止蝕位以防閃失。止蝕之損失，惟有當作交易成本。間中止蝕後回升，不必心痛惋惜，反而要檢討自己是否入市位拿捏不準。如果止蝕後的股票仍然持續攀升，代表這股票值得留意，就等待回吐時補回，或是急插時，在另一重要支持位買回。這一招初哥最喜用，可將之前虧本的賺回來兼有額外進帳。可惜人有弱點，很多時會被眼前景象嚇至不敢入市，錯過了反敗為勝時機。事實上，身在局中必會迷惘，初哥間中亦會被恐懼籠罩，錯失了低吸機會，或在低殘時買入的股票，經不起上下震盪而輕微止蝕沽出。惟有寫在盤後分析紙上，以作警惕之用，將贏面勝出率進一步提高。

微軟創辦人蓋茨曾經講過，「科技發達，資訊無遠弗屆」。正因如此，追不上潮流或走錯方向的公司，可以在短時間內，面臨淘汰或股價大幅插水。以前的手機王Nokia及互聯網巨企雅虎已是前車可鑑，上周Facebook的母公司Meta，自宣布進軍元宇宙後，股價竟可在一日內大挫逾20%，連日來也不斷下跌。今年初至今，股價已大跌逾40%。

初哥早前多次論及，美股上升有嚴重水分存在，已處位高勢危地步。往後會否股災來臨，到時或對港股有利。是否如此，拭目以待。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)