陳蓓敏：油價高企對油股有支持

本周因俄烏緊張局勢，各地金融市場都掀起起波浪。美國更明言，若俄羅斯入侵烏克蘭，將有制裁行動，即把投資者嚇得半死，俄股市單日跌逾17%。今年是美國中期選舉年，對內抗疫未見成功，經濟數據未見亮點，除了以軍事取票，也未見有其他更佳選擇，更何況戰爭區域在他國，戰爭國也非自家，正好是如意算盤。三月將至，又再是議息會議月份。外圍股市呈現上落市格局。多國紛紛取消入境限制，油價高位徘徊。

投資者宜密切注視三中全會會議。早前內房債務問題，板塊相關股價被炸得非似人形。近日稍見暖風，內地六大國有銀行下調廣州房貸利率20點子，提高公積金貸款額度，又將二套房首付比例降至30%，料有助激活市場需求，利好內房板塊。

明天港股2月期結，這個月波幅約1,500點，較上月波幅已見收窄。香港疫情嚴峻下，各行各業進入冰點。特首選舉延遲，新的財政預算案雖然提出「派糖」措施，但經濟陷停擺狀態，市場已料上半年香港經濟難見樂觀。外圍油價高企下，對油股有支持作用，因市況不穩，而作策略性部署。新經濟和互聯網板塊就有內地監管風險，仍見波動，宜審慎。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)