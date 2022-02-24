道指跌464點　金價創逾1年收市新高

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.20；港匯處7.8045；離岸人民幣(CNH)見6.3109；美元兌日圓報114.90；歐元企1.1305；英鎊處1.3545。金價報1,911美元。布油報94.78美元；紐油處92.79美元。比特幣跌逾2%，報3.72萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水370點。

●道指收報33,131點，跌464點或1.38%，連跌5日；標指收報4,225點，跌79點或1.84%，連跌4日；納指收報13,037點，跌344點或2.57%，連跌5日。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報23,312點，跌348點或1.49%。

●即月恒生指數夜期收報23,395點，跌276點，低水265點，成交21,882張。

●三藩市聯儲銀行行長戴利表示，如果沒有出現重大負面意外，就會支持聯儲局將在3月啟動加息，但現在判斷今年的加息幅度還言之過早。

●紐約4月期油收報每桶92.1美元，升19美仙或0.2%；布蘭特4月期油收報每桶96.84美元，大致平穩。

●摩根大通分析師Natasha Kaneva及其團隊在一份報告中表示，原油價格可能在下一季度持續高企，預計第二季度布蘭特原油均價為每桶110美元。

●紐約4月期金收報每安士1,910.4美元，升0.2%，創自2021年1月以來收市新高。

●意大利總理德拉吉周三(23日)確認，該國將於3月31日之後解除因應疫情而推行的國家緊急狀態。

●英國富時100指數收報7,498點，升3點或0.05%；法國CAC指數收報6,780點，跌6點或0.1%；德國DAX指數收報14,631點，跌61點或0.42%。