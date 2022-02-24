鄧聲興：港4招吸外資提高地位

政府推出惠及金融業的措施，切實符合當下金融產業發展方向。

財政司司長陳茂波周三(23日)發表本屆政府任內最後一份財政預算案，措施除了主要圍繞全力抗擊戰勝疫情、為市民和中小企紓困之外，也提及多項為下行的經濟提供支撐及推動疫後的經濟恢復、投資未來等措施，而預算案的逆周期措施總承擔額逾1,700億元。

預算案中，關於推進金融產業發展的措施包括4個方面。

第一，就單一家族辦公室所管理的合資格家族投資管理實體提供稅務寬免，預計相關安排將自2022至2023課稅年度起生效。相信該稅務寬免能進一步提升香港作為家族辦公室樞紐的吸引力，豐富香港的資金池，並為金融業界及其他專業界別創造更多商機。

第二，撥款1,000萬元於今年推出新一輪「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃。金管局與中國人民銀行於去年10月簽署諒解備忘錄，同意通過「聯網」方式，構建「一站式」平台讓內地及香港符合條件的金融機構及科技公司，就其跨境金融科技項目於兩地進行同步測試，現時有超過10間本地銀行已有意使用該平台，金管局正與人行落實平台的操作細節。

「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃於去年首次推出，業界反應熱烈。是次撥款將鼓勵金融業就更多金融服務及產品進行概念驗證測試，推動業界持續創新。

第三，推出「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，為期3年，資助培訓及獲取相關專業資格的費用。綠色和可持續發展的措施切合當下金融市場環境、社會及管治(ESG)主流策略，也符合「碳達峰、碳中和」的國策。

在港股跑輸全球主要市場的2021年，ESG相關基金卻絲毫未受影響，資產規模逆市增加49%，相信該項措施能使得香港抓住未來全球金融市場發展的大潮流，在蓬勃發展的ESG市場中分一杯羹。

第四，實行「金融科技從業員培訓資助先導計劃」，為成功取得金融科技專業資歷的從業員提供八成學費資助，名額約1,500個。政府當前已委託數碼港推行計劃，預算為4,300萬元，以繼續為不同金融行業建立金融科技專業資歷，推動金融科技人才全面邁向專業化。

政府這4項惠及金融產業的措施，切實符合當下金融產業發展方向及需求，相信能吸引更多外來資金，豐富香港資金池；進一步與內地互聯互通；抓住綠色金融發展潮流；以及在港培養更多金融科技人才，措施有利鞏固及提升香港作為國際金融中心的地位。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)