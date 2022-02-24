差估署：1月私宅售價指數按月再跌1.1%　連挫4個月

差餉物業估價署周四(24日)公布臨時數據顯示，2022年1月份私人住宅售價指數報388.9點，按月再跌約1.14%，連挫4個月，按年則仍升約1.83%，上月售價指數為去年2月後最低。至於比較去年9月的高峰398.1點，則已累挫2.31%。

1月份租金指數報181.2點，按月再跌約0.38%，亦連挫4個月，按年該指數跌約3%。

至於今年1月份兩類面積單位樓價走勢，其中實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位售價指數按月跌幅較大，最新報319.2點，較去年12月挫約1.91%，連跌3個月。按年仍漲約2.01%。

而實用面積約1,075方呎及以下中小型單位指數報391.9點，按月回落約1.09%，連挫4個月，較去年同期上升約1.92%。

此外，據該署臨時數據，今年1月份各區實用面積431方呎以下細單位平均每方呎售價都回升。其中九龍區平均每方呎售價約15,293元，按月漲約3.97%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約657萬元。按年計，該區細戶呎價上升約1.92%，跑贏各區。

而港島區平均每方呎售價約17,216元，按月升約1.47%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約740萬元。比較去年同期，該區呎價回落約0.54%。

另外，新界區細戶平均每方呎售價約14,075元，按月漲約0.86%。以實用面積約430方呎單位計算，區內細單位平均售價約605萬元。按年計則上升約0.94%。