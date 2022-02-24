許繹彬：港股能否止跌　觀望這些股份何時擺脫弱勢...

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，全球股市焦點繼續放在俄烏局勢，七國集團對俄羅斯實施經濟和金融制裁，其後日本及澳洲亦加入制裁，相信新一輪針對俄羅斯的金融戰正式展開。走勢轉弱的美股在戰雲密布的情況下，當然應聲下挫，道指更一度跌穿33,200點水平，跌至去年6月的水平；由於局勢緊張，油價創下自2014年以來的新高，直逼100美元大關。