許繹彬：港股能否止跌 觀望這些股份何時擺脫弱勢...
2022年02月24日 10:24
東網電視更多新聞短片
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，全球股市焦點繼續放在俄烏局勢，七國集團對俄羅斯實施經濟和金融制裁，其後日本及澳洲亦加入制裁，相信新一輪針對俄羅斯的金融戰正式展開。走勢轉弱的美股在戰雲密布的情況下，當然應聲下挫，道指更一度跌穿33,200點水平，跌至去年6月的水平；由於局勢緊張，油價創下自2014年以來的新高，直逼100美元大關。
港股在外圍如此波動下，固然不能獨善其身，本周作出深度調整，恒指23,800點的重要支持區再次失去支持。他指，港股處於24,000點以上後，有「乍暖還寒」及「力不從心」之感，成交一直未能作出突破，北水淨流出的情況再次出現，便成交出現萎縮，可見大市承接力不足；加上一直肩負「維穩」任務的香港交易所(00388)成為沽售對象，連帶股王騰訊控股(00700)及股壇新貴美團(03690)因市場再傳出受監管的傳聞，股價受壓，恒指再次進入調整區域；現階段港股只好寄望此類火車頭股有反彈或回穩的迹象，否則港股將繼續搖擺不定，他建議投資者先行觀望此類股份能否擺脫弱勢，如要小注博反彈，亦建議先行考慮此類股份。