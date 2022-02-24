有職員確診　滙豐銀行18家分行即日起暫停服務

滙豐銀行宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，18家分行由即日(24日)起暫停服務，直至另行通知。

●128皇后大道中分行及卓越理財中心-中環皇后大道中128-140號威享大廈；

●香港仔中心分行-香港仔中心第1期地下2號舖；

●長沙灣卓越理財中心及商業客戶服務中心-長沙灣道777-779號天安工業大廈地下；

●太古城中心分行及卓越理財中心-太古城中心第1期065號舖；

●愉景灣分行-大嶼山愉景灣愉景廣場地下G13, G12D及G15A號舖；

●東海中心分行及卓越理財中心-尖沙咀東加連威老道98號東海商業中心地下G10-G11號舖；

●圓方卓越理財中心-尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1104-1105號舖及環球貿易廣場(ICC)15樓1501A及1508室；

●熙華大廈分行及卓越理財中心-灣仔軒尼詩道71-85熙華大廈地下；

●合和中心分行及卓越理財中心-灣仔皇后大道東183號合和中心2樓2A號舖；

●滙豐中心分行-深旺道1號滙豐中心第一座高層地下E舖；

●紅磡分行及卓越理財中心-紅磡馬頭圍道37-39號紅磡商業中心地下；

●K11 Atelier滙豐財富管理中心-尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside, K11 Atelier 9樓01,06-08室；

●九龍城卓越理財中心-九龍城福佬村道18號1樓A舖；

●新都城中心分行-將軍澳貿業路8號新都城中心三期商場二樓221-222號舖；

●德福花園分行及卓越理財中心-九龍灣德福廣場1期G座P15,16號舖；

●荃灣西分行及卓越理財中心-荃灣大河道100號海之戀商場1樓1026-1037號舖；

●屯門市廣場分行及卓越理財中心-屯門市廣場第二期高層地下1號舖；

●元朗分行及卓越理財中心-元朗青山公路150-160號元朗滙豐大廈1-2樓,地下及地庫

有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

有關預防措施旨在保障員工及客戶的健康與安全，並繼續為客戶提供銀行服務。