【高盛推介】阿里巴巴港交所周四放榜 輪證點揀？
2022年02月24日 10:49
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高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(24日)公布業績，早段股價急挫，最低見107港元，創歷史新低。現報107.1元，跌約4.7%。香港交易所同樣於周四公布業績，近日表現受壓，接連跌穿420及410元水平，周四早段低見405元，表現落後大市。
觀察個股輪證資金流向，阿里認購證於上周五(18日)至本周二(22日)共錄得約5,190萬元資金流入後，周三(23日)獲資金趁反彈沽出止賺。港交所則連日錄得資金流入好倉，認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共超過1,300萬元。
阿里創歷史新低，使市場不少窩輪行使價變得價外，投資者如欲博反彈需謹慎審視條款，避免選擇價外證，及可考慮的對沖值較高追蹤能力強兼受波幅影響低貼價證。詳細解釋可留意高盛教學文章，拆解價外證追蹤能力弱的因由(https://www.gswarrants.com.hk/tc/article/263/ )。
投資者如看好，認購證方面可留意行使價130元以下，即15%價外的產品，為市場上最貼價的選擇。因過高行使價的產品，其追蹤力弱，不合適現況部署。熱門選擇可留意年期約5個月的高槓桿、低街貨阿里購(20482)。貼價選擇可留意年期約2個月，屬市場上最貼價條款之一，高對沖值的阿里購(20643)。中期選擇可留意屬輕微價外的阿里購(23157)。
阿里購20482，行使價122.1元，2022年7月25日到期，實際槓桿4.8倍，熱門、高槓桿、低街貨。
阿里購20643，行使價110.98元，2022年6月24日到期，實際槓桿4.5倍，市場上最貼價條款之一，高對沖值。
阿里購23157，行使價130.1元，2022年8月25日到期，實際槓桿4.7倍，中期、輕微價外。
投資者如欲部署牛證，亦應注意周四公布業績，加上近期波幅較大，因此可考慮選擇10%以上收回距離的產品以控風險。遠牛選擇可留意阿里牛(56649)，與現價有約12元收回距離。亦可留意屬市場上最遠收回價的阿里牛(57706)，為2023年到期，適合長線部署。
阿里牛56649，收回價95元，行使價93元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里牛57706，收回價70元，行使價68元，換股比率500，槓桿比率2.6倍，市場上最遠收回價牛證，適合長線部署。
阿里沽18636，行使價109.9元，2022年4月22日到期，實際槓桿4.7倍，貼價。
阿里熊67165，收回價140元，行使價142元，換股比率100，槓桿比率3.1倍，近33元收回距離熊證。
投資者好欲趁低吸納港交所，需留意股價回調至低位，令不少產品變得價外，且業績後引伸波幅有機會回落，部署可留意貼價中期選擇，減低波幅影響。認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的港交購(17325)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低面值港交購(21110)。牛證方面的遠牛選擇可留意港交牛(66727)及遠牛(59289)，與現價有約25及55元收回距離。
港交購17325，行使價455.2元，2022年5月24日到期，實際槓桿12倍，全場少數460元以下行使價的貼價條款，高沖值，受波幅影響較低。
港交購21110，行使價474.08元，2022年5月27日到期，實際槓桿13倍，480元行使價以下最高槓桿、低面值。
港交牛66727，收回價380元，行使價378元，換股比率500，槓桿比率14倍，相近收回價遠牛中槓桿最高，2023年到期，適合長綫部署。
港交牛59289，收回價350元，行使價348元，換股比率500，槓桿比率7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
港交沽18839，行使價404.68元，2022年5月26日到期，實際槓桿7.6倍，貼價、低街貨。
港交熊69775，收回價480元，行使價482元，換股比率500，槓桿比率5倍，近60元收回距離遠熊。
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