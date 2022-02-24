【高盛推介】阿里巴巴港交所周四放榜　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(24日)公布業績，早段股價急挫，最低見107港元，創歷史新低。現報107.1元，跌約4.7%。香港交易所同樣於周四公布業績，近日表現受壓，接連跌穿420及410元水平，周四早段低見405元，表現落後大市。

觀察個股輪證資金流向，阿里認購證於上周五(18日)至本周二(22日)共錄得約5,190萬元資金流入後，周三(23日)獲資金趁反彈沽出止賺。港交所則連日錄得資金流入好倉，認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共超過1,300萬元。

阿里購20482，行使價122.1元，2022年7月25日到期，實際槓桿4.8倍，熱門、高槓桿、低街貨。

阿里購20643，行使價110.98元，2022年6月24日到期，實際槓桿4.5倍，市場上最貼價條款之一，高對沖值。

阿里購23157，行使價130.1元，2022年8月25日到期，實際槓桿4.7倍，中期、輕微價外。

阿里牛56649，收回價95元，行使價93元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

阿里牛57706，收回價70元，行使價68元，換股比率500，槓桿比率2.6倍，市場上最遠收回價牛證，適合長線部署。

阿里沽18636，行使價109.9元，2022年4月22日到期，實際槓桿4.7倍，貼價。

阿里熊67165，收回價140元，行使價142元，換股比率100，槓桿比率3.1倍，近33元收回距離熊證。

港交購17325，行使價455.2元，2022年5月24日到期，實際槓桿12倍，全場少數460元以下行使價的貼價條款，高沖值，受波幅影響較低。

港交購21110，行使價474.08元，2022年5月27日到期，實際槓桿13倍，480元行使價以下最高槓桿、低面值。

港交牛66727，收回價380元，行使價378元，換股比率500，槓桿比率14倍，相近收回價遠牛中槓桿最高，2023年到期，適合長綫部署。

港交牛59289，收回價350元，行使價348元，換股比率500，槓桿比率7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

港交沽18839，行使價404.68元，2022年5月26日到期，實際槓桿7.6倍，貼價、低街貨。

港交熊69775，收回價480元，行使價482元，換股比率500，槓桿比率5倍，近60元收回距離遠熊。

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