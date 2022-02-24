【俄烏戰雲】道期挫767點　金價觸1940美元　布油突破百關

俄烏緊張局勢再度升溫，美股股指期貨持續走低，道指期貨跌767點或2.32%，報32,299點；納指期貨跌382點或2.83%；標普500指數期貨跌100點或2.37%。另外，港股亦一度挫逾800點，低見22,857點，失守23,000點大關。

避險資產有追捧，金價突破1,940美元水平，日內最高觸及每安士1,948美元。油價亦急速抽高，布蘭特期油一度高見100.95美元，為2014年以來最高，最新報100.67美元，升3.95%；紐約期油報96.02美元，升4.25%。

比特幣進一步跌穿35,000美元關口，日內跌超過8%，報34,901美元，創一個月低位。VIX恐慌指數日內飆升7.67%，現報31.02。

匯市方面，港匯跌至7.8068水平，創逾2年低位。

俄羅斯總統普京於香港時間周四（24日）在電視講話中宣布，他已授權在烏克蘭東部當巴斯地區展開特別的軍事行動。普京聲明發出後不久，在烏東頓涅茨克地區北部的克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），發生至少4次巨大爆炸；在烏克蘭首都基輔亦傳出爆炸聲。