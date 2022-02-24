【高盛推介】資金積極低吸騰訊 博反彈要謹慎篩選條款
2022年02月24日 11:35
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(23日)曾終止3連跌，唯周四(24日)早段大市走弱，拖累騰訊表現，最低見434.2港元。現報435.6元，跌約2.1%。早前國家新聞出版署相關人士指遊戲版號目前申請仍在接收，有券商料3月初舉行的兩會後或會恢復新遊戲的審批程序，並指市場對相關憂慮已屬過度。該行並指若進一步延遲審批，騰訊等大公司的市佔率或會增加。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續積極部署好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1.3億元。當中認購證於本周一(21日)及本周二(22日)共錄得約7,800萬元資金流入後，周三資金轉向沽出止賺。牛證於周三繼續獲資金流入，有約740萬元。淡倉方面，周三部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至475元以下收回價的近熊。
近期科技板塊受壓急挫，投資者如欲博反彈需謹慎審視條款，避免選擇價外證，及可考慮的對沖值較高追蹤能力強兼受波幅影響低貼價證。詳細解釋可留意高盛教學文章，拆解價外證追蹤能力弱的因由 (https://www.gswarrants.com.hk/tc/article/263/ )。
投資者如看好騰訊，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價480元以下、2個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高的騰訊購(19332)。高槓桿選擇可留意屬行使價500元以下、2個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高的騰訊購(18432)。中期選擇可留意為5月到期選擇的低街貨騰訊購(20197)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(68632)，遠牛選擇可留意騰訊牛(55094)，與現價有約25及35元收回距離。
騰訊購19332，行使價466.02元，2022年4月26日到期，實際槓桿11.2倍，貼價、行使價480元以下、2個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高。
騰訊購18432，行使價483.69元，2022年4月29日到期，實際槓桿12.1倍，行使價500以下、2個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高。
騰訊購20197，行使價500.63元，2022年5月26日到期，實際槓桿10.3倍，中期、低街貨。
騰訊牛68632，收回價412.62元，行使價409.9元，換股比率485.437，槓桿比率16.2倍，高槓桿近牛。
騰訊牛55094，收回價400元，行使價397.2元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，近35元收回距離遠牛。
騰訊沽20220，行使價373.59元，2022年5月26日到期，實際槓桿8.4倍，高槓桿、低街貨。
騰訊熊64703，收回價480元，行使價483元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，新上市。
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